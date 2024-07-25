Простой и сложный Василий Шукшин: к 95-летию человека-легенды

Настоящий сибиряк из глухой деревни стремительно ворвался в советскую культуру и еще при жизни завоевал всенародную любовь. Писатель, сценарист, режиссер, актер – он, как никто, понимал глубину русской души и рассуждал о жизни простых людей в любых форматах. К несчастью, судьба отвела ему слишком мало времени. Несмотря на это, он успел оставить большое наследие, а его романы, повести, рассказы и фильмы не теряют актуальности и по сей день. Сегодня, 25 июля, заслуженному деятелю искусств и «последнему гению русской литературы» Василию Шукшину исполнилось бы 95 лет.

Хулиган и книголюб

Родился самобытный автор в небольшом селе на Алтае в семье крестьян. Это были простые, ничем не примечательные люди, жили они бедно и скромно. Когда мальчику было всего четыре года, отца обвинили антисоветском заговоре и отправили в лагеря, где впоследствии расстреляли. Реабилитировать его удалось лишь спустя 23 года.

Матери пришлось в одиночку тянуть двоих детей – помимо Васи, в семье подрастала еще младшая дочь Наталья. Всем приходилось нелегко. Уже к 12 годам Василий стал главным помощником для мамы и сестры. Однако отсутствие мужского авторитета заметно сказывалось на его воспитании. Он хулиганил, часто дрался, плохо учился и даже среднюю школу окончил с трудом.

Несмотря на это, Шукшин был заядлым книголюбом. «Всегда у него под ремень в брюках была книга подоткнута. Читал без разбора, подряд. Читал и по ночам… однажды одеяло прожег», – вспоминала мать будущей знаменитости.



Еще одним увлечением Василия была художественная самодеятельность. В школе он каждую неделю выступал на концертах: читал стихи, разыгрывал сценки, пробовал себя в качестве постановщика. Однако связать судьбу со сценой и искусством решился не сразу. Сначала пробовал себя в более «надежных» профессиях.

Слесарь и учитель

В возрасте 16-ти лет Шукшин поступил в автомобильный техникум, однако до диплома дело так и не дошло. Парень хотел поскорее начать зарабатывать, чтобы помогать родным. Бросил учебу и вернулся в родное село, где сразу устроился на работу в колхоз.

В течение нескольких лет он перепробовал много рабочих специальностей. Ездил по городам, был слесарем-такелажником на заводах, участвовал в строительстве электростанции и железнодорожного моста. Затем попал на службу в одну из частей Черноморского флота в качестве радиста. Однако из-за болезни желудка был комиссован обратно.

По возвращении домой Шукшин сдал экстерном экзамены за 10 классов и поступил на работу в школу сельской молодежи. Преподавал словесность, но недолго. Будущий кинодеятель быстро понял, что педагогика – не его призвание.

«Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное и интересное», – делился он воспоминаниями в своей автобиографии.



Студент, продавший корову

Свою дальнейшую судьбу 25-летний сибиряк решил связать с писательской деятельностью. С этой мечтой он отправился в Москву поступать в литературный институт. Достать денег на билет удалось лишь благодаря продаже главной ценности семьи – коровы. Большая жертва с учетом того, что на собеседовании абитуриенту отказали в приеме из-за отсутствия у него опубликованных работ. К счастью, Шукшин не растерялся и подал документы во ВГИК, куда его взяли на режиссерский факультет в мастерскую Михаила Ромма.

Параллельно с учебой началась и его актерская карьера. Василий снялся у Андрея Тарковского в «Убийцах», появился в эпизоде «Тихого Дона» Сергея Герасимова, исполнил главную роль в картине Марлена Хуциева «Два Федора», играл в фильмах «Золотой эшелон», «Простая история», «Аленка» и многих других. Вместе с тем «самый народный автор» начал публиковать свои первые произведения в советских газетах и журналах. Так, до читателей дошли рассказы «Двое на телеге», «Правда», «Экзамен», «Степкина любовь».

Несмотря на отличную сдачу выпускных экзаменов, диплом Шукшину вручили только через год. Из-за занятости в съемках он не успел снять собственную картину. Короткометражный фильм «Из Лебяжьего сообщают» стал первой самостоятельной работой кинематографиста и ярким финалом его обучения.

Актер, режиссер, писатель

Большой успех пришел к Шукшину после выхода его дебютной полнометражной ленты «Живет такой парень». В основе сюжета – собственные рассказы режиссера. В главных ролях – будущие звезды отечественного кино: Родион Нахапетов, Нина Сазонова, Леонид Куравлев. После премьеры на автора посыпались восторженные отклики зрителей и критиков, а затем ему достался главный приз на Венецианском кинофестивале. После этого вышли ленты «Ваш сын и брат», «Я пришел дать вам волю», «Странные люди».

Самыми знаковыми в режиссерской карьере Шукшина стали комедия «Печки-лавочки» и драма «Калина красная». Картины не только обрели всенародное признание, но и ознаменовали рождение нового направления в отечественной культуре – деревенского кинематографа.



Фильмы Шукшина отличали тонкая ирония и абсолютная искренность. Он честно и понятно рассказывал о жизни простых людей, об устройстве провинциального быта, о глубине русской души. Образ «в доску своего» рубахи-парня он блестяще отыгрывал и на экране. На счету артиста около 30 ролей, в том числе в картинах «Освобождение», «Когда деревья были большими» и «Они сражались за Родину».

Кроме того, в его творческой копилке два романа, три повести и три пьесы, а также больше 120 рассказов. За достижения в области кинематографии и публицистики Василий Шукшин был удостоен целого ряда наград. Самые значимые из них – Госпремия СССР и звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Двоеженец с потерянным паспортом

Первой любовью Василия Шукшина стала его односельчанка Мария Шумская. С ней он познакомился еще во время работы в школе и на протяжении нескольких лет вел романтическую переписку. В день, когда влюбленные, наконец, поженились, между ними произошла ссора. Молодая супруга не захотела ехать с мужем в Москву, и уже через год после своего отъезда писатель предложил ей развестись. В ответ получил твердый отказ.

В столице мужчина стал жить с Викторией Сафроновой, которая подарила ему дочь Катерину. Расписаться пара не могла – формально Шукшин все еще состоял в браке с первой женой. Из-за измен, пристрастия к алкоголю и вспыльчивого характера надолго в судьбе гениального литератора женщины не задерживались. Ему приписывали романы с Беллой Ахмадуллиной, Нонной Мордюковой, Лидией Александровой (Чащиной).

Однако самой большой любовью Шукшина стала актриса Лидия Федосеева. Чтобы жениться на ней, артист специально потерял паспорт, а потом получил новые документы – без штампа о первой супруге. С Федосеевой Василий прожил всего десять лет, в браке родились две дочери – Мария и Ольга.



Разлучила пару внезапная смерть режиссера. Он ушел из жизни в расцвете творческих сил, на пике славы – ему было всего 45 лет. Как заключили врачи, причиной трагедии послужила сердечная недостаточность. Василия Шукшина не стало 2 октября 1974 года.