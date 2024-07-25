Жена наняла частного детектива для слежки за мужем и пожалела об этом

Жительница США по требованию подруги наняла частного детектива для слежки за супругом и пожалела об этом. Об истории, растянувшейся на два года, она рассказала на форуме Reddit.

По словам женщины, после свадьбы она узнала, что беременна и что ее лучшая подруга рассталась со своим женихом из-за измены. Подруга убеждала автора поста, что и с ней может произойти то же самое. «Мне было трудно здраво мыслить, и в итоге я наняла частного детектива, чтобы он месяц следил за мужем. У детектива не было никаких доказательств неверности моего мужа, и он заверил меня в его честности. Я немедленно порвала отношения с лучшей подругой и с тех пор сожалею, что наняла сыщика», — призналась она.

Недавно муж зарядил старый телефон женщины, чтобы скачать оттуда старые фотографии, и увидел контакт детектива. Ей пришлось признаться в том, что случилось. «Я извинилась перед ним и заверила, что он не сделал ничего плохого, и это было результатом моей собственной неуверенности в себе. Он не повысил голос и не рассердился. Я пыталась извиниться перед ним и поговорить с ним вчера вечером и сегодня утром, но он меня игнорировал», — продолжила она.

Женщина переживает, что отношения с мужем теперь испорчены — он перестал обнимать и целовать ее, а после ее признания долго гулял один и по возвращении заявил, что ни с кем не спал. В комментариях автору поста посоветовали дать мужу остыть. Один пользователь написал: «Помните, для вас это произошло два года назад. Для него все происходит прямо сейчас. Дайте ему немного пространства, чтобы продышаться, подумать и осознать все».

Ранее девушка узнала об измене жениха и в течение месяца разработала план по уничтожению его привычного образа жизни. Девушка рассказала, что ради возлюбленного бросила работу, друзей, переехала в другой город и уже планировала свадьбу, когда узнала, что все это время он изменял ей с двумя разными женщинами — с коллегой по работе и с невестой лучшего друга.