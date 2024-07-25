Народные приметы на 26 июля 2024 года: что нельзя делать в этот день

26 июля (13-го числа по старому стилю) в народном календаре – день Гаврилы Летнего. В христианстве этот день посвящен архангелу Гавриилу.

В православии архангела Гавриила почитают как одного из семи главных ангелов. В Священном Писании его называют вестником Бога.

Наши предки говорили:

- Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает.

- Пот ключом бьет, а жнец свое берет.

- Пока колос в поле, трудись подоле.



Как раз в это время активно шла жатва.

На Гавриила вели счет птиц в небе. На Руси подметили: сколько пернатых увидишь, столько и теплых дней будет в августе.

Крестьяне верили, что Гавриил поражал грешников молниями.

Что нельзя делать 26 июля 2024

Ряд примет наших предков носит запретительный характер. 26 июля запрещалось несколько вещей. Вот что нельзя делать в этот день:

- обманывать, причем как окружающих, так и себя самого;

- ругаться, в противном случае следующие 4 месяца вас будут преследовать бедствия;

- лениться и бездельничать. Большинство церковных праздников подразумевают запрет на труд. Но день Гавриила – исключение. В это время начинали сбор урожая;

- брать и давать деньги в долг, иначе вас ждут финансовые трудности в течение всего года;

- выбрасывать хлеб, иначе год будет голодным;

- ходить в баню — там якобы смывались деньги и богатство.

О чем просить архангела Гавриила

В этот праздник принято ходить в церковь и молиться архангелу Гавриилу. В православии он считается защитником верующих, направляет на праведный путь и карает грешников. Люди молятся Гавриилу о благополучии в доме, открытии истинного пути, освобождении от страхов и тягостных мыслей. А еще архангела просят о рождении ребенка и избавлении от хворей и болезней.