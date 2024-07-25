Тропами Гражданской войны: что общего у героев «Неуловимых мстителей» и Сталина?

Картина «Неуловимые мстители» Эдмонда Кеосаяна стала первым советским вестерном и одним из самых кассовых отечественных фильмов. В премьерный год ленту посмотрело больше 54 млн человек. Многие возвращались в кинотеатры по несколько раз, а «Мосфильм» был завален письмами от благодарных зрителей. Даже спустя полвека приключенческой саге посвящают статьи с разборами «ляпов» и историко-культурных контекстов. Например, популярная конспирологическая версия связывает выход патриотического боевика с попыткой возрождения культа Сталина. Так ли это на самом деле? Что общего у героев фильма и знаменитого грузина? И чем прославился вождь народов в годы Гражданской войны? Об этом в интервью MIR24.TV рассказал историк, специалист по истории России начала ХХ века Никита Пантелеев.

© Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966)

Один общий знакомый…

Как отмечает эксперт, культ личности Сталина был развенчан на ХХ съезде КПСС в 1956 году докладом Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях». Хрущев отдельно выделял кинематограф как важный инструмент насаждения культа вокруг Сталина, что повлекло дальнейший запрет на прокат фильмов, где упоминался Сталин.

«Премьера фильма Эдмонда Кеосаяна и Сергея Ермолинского «Неуловимые мстители» состоялась в 1967 году. Это уже эпоха правления Брежнева, когда культ личности Сталина дальше не разоблачался, но и не возрождался. Назвать данный фильм попыткой возвращения культа личности Сталина нельзя», – считает Никита Пантелеев.

При этом историк обращает внимание на тот факт, что в одной из финальных сцен главные герои были приняты в Красную армию лично Семеном Михайловичем Буденным. А он, как известно, являлся давним другом и соратником Сталина еще со времен Советско-польской войны. Так что кое-что общее между юными персонажами фильма и вождем народов все-таки есть, хоть сам генералиссимус в картине никак и не упоминается.

© Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966)

Первый полководческий опыт Сталина

События в фильме Кеосаяна разворачиваются вокруг четырех подростков, которые ведут отчаянную партизанскую борьбу с врагами советской власти и становятся настоящими героями Гражданской войны. Этот же временной период связан с первым и совсем не вымышленным полководческим опытом Иосифа Виссарионовича.

Речь идет об обороне Царицына, который сейчас называют Волгоградом, поясняет историк Никита Пантелеев. С этим же событием связан и первый конфликт между Сталиным и Троцким.

«Суть конфликта заключалась в том, что Сталин был категорически против привлечения в революционную армию так называемых «военспецов» – офицеров бывшей Русской императорской армии. Троцкий же, наоборот, выступал за их активное участие в организации. Прибыв в Царицын в июне 1918 года, в качестве назначенного Советом Народных Комиссаров ответственным за продовольствие на юге России Сталин, по сути, занялся самоуправством и взял всю полноту власти в округе, в том числе и военную», – комментирует специалист.

«Уже в июле началось наступление на город, который был важным логистическим узлом, армии донского атамана Краснова. Сталин, несмотря на свое самоуправство, все же смог заручиться поддержкой вождя революции Ленина в конфликте с Троцким и его «военспецами», и это принесло свои плоды: ему удалось организовать успешную оборону и отбить атаку донских казаков», – рассказывает эксперт.



Как отмечает историк, красные тогда насчитывали около 40 тысяч бойцов, в то время как Донская армия Краснова была общей численностью около 45 тысяч человек. Впрочем, по словам специалиста, контрреволюционные силы пошли на Царицын не в полном составе – Краснова отказались поддерживать лидеры Добровольческой армии: Михаил Алексеев и Антон Деникин из-за прогерманских позиций донского атамана.

«Тем не менее, не только в советской, но и в современной российской историографии принято считать, что именно действия Сталина позволили отстоять город. Интересный факт: Царицын все же был взят белыми под командованием «Черного барона» генерала Врангеля в конце лета 1919 года – через полгода после того, как Сталин был окончательно отозван из Царицына в Москву и уже не руководил обороной города», – добавляет спикер.



© Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966)

И еще несколько заслуг

Оборона Царицына – не единственная заслуга Сталина в годы Гражданской войны, отмечает Никита Пантелеев. Помимо этого, будущий лидер СССР занимался организацией обороны «колыбели революции» – Петрограда – от надвигающихся на город сил белого Северного корпуса в мае 1919 года.

«Также Сталин активно принимал участие по подавлению восстаний форта «Красная горка» и батареи «Серая Лошадь». За эти заслуги его наградили первым орденом Красного Знамени», – говорит историк.



Кроме того, специалист вспомнил об участии Сталина в Советско-польской войне 1919-1920 годов. Он руководил прорывом польского фронта, участвовал в освобождении Киева и в продвижении ко Львову.