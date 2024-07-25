Традиция дарить кольцо с бриллиантом на помолвку кажется древней и романтичной, но на самом деле она имеет довольно прагматичные корни в маркетинговой стратегии XX века.

В 1930-х годах продажи алмазов резко упали из-за Великой депрессии. Гарри Оппенгеймер, наследник алмазной империи De Beers, решил изменить ситуацию. В 1938 году он обратился в известное рекламное агентство с целью увеличить спрос на бриллианты в США.

Агентство разработало масштабную кампанию, направленную на то, чтобы связать бриллианты с идеей вечной любви и романтики. Ключевым элементом этой стратегии стало продвижение идеи, что помолвочное кольцо должно быть именно с бриллиантом.

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Рекламщики начали сотрудничать с голливудскими звездами, модными журналами и ювелирными магазинами. Они создавали образ, где бриллиантовое кольцо становилось символом серьезности намерений мужчины и статуса пары.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.