Как появляются самые длинные в мире морские волны

На берегу Тихого океана в северо-западной части Перу расположен небольшой городок Пуэрто-Чикама. Это место уникально тем, что у его побережья образуются самые длинные в мире морские волны. Под длиной волны понимается расстояние, пройденное ее гребнем, а не протяженность самого гребня. Хотя эта величина тоже немалая.

Почему появляются длинные волны

Появление таких волн обусловлено холодным перуанским течением, которое омывает побережье Перу с юга на север, а также направлением движения воздушных масс и рельефом береговой линии в этом месте.

Волны, высотой до 2 метров, идеально следуют одна за другой и практически никогда не соединяются. Волны меньше 1 метра в высоту, обычно медленные и слабые.

Здесь формируются самые длинные и оптимальные левосторонние волны на планете. Они могут пройти расстояние более 4 километров — от скалистого мыса Малабриго до пирса на побережье.

Кто впервые заметил такое природное явление

В 1965 году гавайский серфер Чак Шипман летел на самолете и увидел очень длинную левостороннюю волну. Шипман расспросил пилота об этих местах, а когда вернулся домой, то принялся изучать карты Перу и особенности местного волнообразования.

Определив несколько перспективных участков береговой линии, Чак связался с друзьями в Перу и попросил их изучить побережье «вживую». С тех пор Чикама — популярное место для серферов.

Волна Чикама защищена законом

Волна Чикама стала первой волной в мире, которую защищает закон Перу. На расстоянии 1 километра от места, где образуется такое удивительное явление, запрещено что-либо строить. Считается, что это может повредить образованию волн.