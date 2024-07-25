Как появляются самые длинные в мире морские волны

Волна Чикама — самая длинная в мире волна, которая защищена законом
На берегу Тихого океана в северо-западной части Перу расположен небольшой городок Пуэрто-Чикама. Это место уникально тем, что у его побережья образуются самые длинные в мире морские волны. Под длиной волны понимается расстояние, пройденное ее гребнем, а не протяженность самого гребня. Хотя эта величина тоже немалая.
Почему появляются длинные волны
Появление таких волн обусловлено холодным перуанским течением, которое омывает побережье Перу с юга на север, а также направлением движения воздушных масс и рельефом береговой линии в этом месте.
Волны, высотой до 2 метров, идеально следуют одна за другой и практически никогда не соединяются. Волны меньше 1 метра в высоту, обычно медленные и слабые.
Здесь формируются самые длинные и оптимальные левосторонние волны на планете. Они могут пройти расстояние более 4 километров — от скалистого мыса Малабриго до пирса на побережье.
Кто впервые заметил такое природное явление
В 1965 году гавайский серфер Чак Шипман летел на самолете и увидел очень длинную левостороннюю волну. Шипман расспросил пилота об этих местах, а когда вернулся домой, то принялся изучать карты Перу и особенности местного волнообразования.
Определив несколько перспективных участков береговой линии, Чак связался с друзьями в Перу и попросил их изучить побережье «вживую». С тех пор Чикама — популярное место для серферов.
Волна Чикама защищена законом
Волна Чикама стала первой волной в мире, которую защищает закон Перу. На расстоянии 1 километра от места, где образуется такое удивительное явление, запрещено что-либо строить. Считается, что это может повредить образованию волн.