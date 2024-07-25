Саккулина – это ракообразный паразит, который оказывает поразительное влияние на своих хозяев-крабов. Этот организм демонстрирует один из самых экстремальных примеров паразитического контроля в природе.

Жизненный цикл саккулины начинается, когда ее личинка прикрепляется к крабу. Затем она проникает внутрь тела хозяина, где развивается в сложную систему корнеподобных отростков, которые пронизывают все тело краба.

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Одним из самых поразительных эффектов саккулины является ее способность изменять пол краба-хозяина. Если паразит заражает самца краба, он подавляет выработку мужских гормонов, что приводит к феминизации краба. Зараженные самцы начинают демонстрировать поведение, характерное для самок, включая заботу о яйцах паразита, как если бы это были их собственные.

Подробнее об этом рассказал в своем видео биолог @panchin.nauka.