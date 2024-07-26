Осталось 86 лет: ученые предрекли переселение людей из-за таяния ледников

Учёные призывают рассмотреть проекты по ограждению ледников Антарктиды и Гренландии, пока те не растаяли и не затопили города. Об этом говорится в отчёте конференции Европейского союза геонаук.

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«Даже если нам удастся сократить выбросы углерода и ограничить глобальное потепление до 2°C, неясно, будет ли этого достаточно, чтобы предотвратить разрушение ледяного щита. Но геоинженерия ледников может стать для нас способом выиграть жизненно важное время», — утверждают учёные.



Согласно данным исследований, если человечество не решит проблему, то к 2100 году уровень моря поднимется на метр, что уничтожит города и приведёт к миграции миллионов людей. Чтобы предотвратить катастрофу, предлагается установить щиты вокруг самых опасных ледников (Туэйтс и Пайн-Айленд в море Амундсена) или просверлить отверстия для отвода потоков воды.

По мнению учёных, огороды являются главным источником выбросов углекислого газа в городах.