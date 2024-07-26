День военно-морского флота в России: история и традиции праздника

Определенной даты, когда празднуется день военно-морского флота, нет, но в России этот праздник всегда отмечают в последнее воскресенье июля. В 2024 году он пройдет 28 июля.

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История праздника

Официально день ВМФ был учрежден в 1939 году указом советского правительства, он подчеркивал значимость военно-морского флота для оборонной способности страны.

Идея создания праздника, посвященного флоту, впервые возникла при Петре Великом, который в начале XVIII века основал регулярный флот России. Сегодня мало кто помнит, что история праздника началась с Гангутского сражения между русским и шведским флотом. И было это в годы Северной войны. 27 июля сражение закончилось первой мощной победой нашего флота, историческое значение этой даты забылось, и 27-е стало ассоциироваться с праздником русского флота.

Затем, с 1939 года, день военно-морского флота отмечался каждое 24 июля, но эта традиция продолжалась лишь до 1980 года, потом было принято решение перенести празднование на последний выходной день июля.

Традиции празднования

Праздник считается особо значимым для всех портовых городов нашей страны - Санкт-Петербурга, Севастополя, Мурманска, Калининграда, Новороссийска, Владивостока и многих других.

© Владимир Смирнов/ТАСС

1. В этот день проходят различные культурно-массовые мероприятия, концерты, парады, выставки и многие другие активности.

2. День военно-морского флота традиционно начинается с торжественного поднятия Андреевского флага, который является символом военно-морского флота России. В портовых городах проводятся парады, где можно увидеть морскую технику, подводные лодки, военные корабли и также демонстрируются воздушные силы военно-морского флота. Сотни людей собираются на набережных для того, чтобы посмотреть парад вживую.

3. В этот день любой желающий может сам побывать внутри корабля. Некоторые судна в этот день открывают свои двери для посетителей, проводятся экскурсии, где подробно рассказывают об устройстве корабля.

© Юрий Смитюк/ТАСС

4. Также в этот праздник проводятся экскурсии на теплоходах с возможностью прямо с воды наблюдать парад.

5. Обязательная часть праздника - торжественный концерт на главной площади города, где можно увидеть выступления российских звезд и послушать военный оркестр, а также от представителей руководства и высших органов власти поздравления всех моряков и офицеров военно-морского флота с таким важным для них праздником.

© Михаил Киреев/ РИА Новости

6. Ни один день военно-морского флота не заканчивается без праздничного салюта, он завершает этот важный для всей страны день. Люди со всего города собираются на смотровых площадках для того, чтобы своими глазами полюбоваться фейерверком.

Как пройдет день ВМФ в 2024 году в разных городах России

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

В 2024 году в Санкт-Петербурге в 11 часов утра начнется торжественный парад сил Балтийского флота. На крейсере "Аврора" поднимут Андреевский флаг, а артиллерия Петропавловской крепости даст по случаю праздника 12 залпов. На Дворцовой площади будет идти прямая трансляция парада, кроме того, парад покажут на федеральных каналах телевидения.

Празднование Дня ВМФ во Владивостоке

Во Владивостоке парад начнется в 10 часов утра. Зрители смогут увидеть не только корабли Тихоокеанского флота, но и подводные лодки и ракетные катера. По традиции командующий Тихоокеанским флотом на адмиральском катере обойдет весь торжественный строй судов.

© Ильдус Гилязутдинов/ РИА Новости

Как и в Санкт-Петербурге, обязательно будет торжественный пушечный залп с ракетного крейсера "Варяг" (не того, самого, разумеется, который врагу не сдавался). После парада в программе торжественный концерт, экскурсии на корабли.

Празднование Дня ВМФ в Петропавловске-Камчатском

Для жителей Петропавловска-Камчатского день ВФМ - один из самых любимых праздников. Все торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику первому губернатору Камчатки адмиралу Василию Степановичу Завойко. Затем - парад военных кораблей в Авачинской бухте, выставка военной техники, концерты.

Интересные факты про праздник и флот

1. В 1704 году был спущен на воду первый русский корабль.

2. Крейсер "Аврора", который находится в Санкт-Петербурге, был объявлен объектом культурного наследия Российской Федерации и является историческим памятником. Сейчас он открыт для посетителей как музей. Цена билета - от 300 до 500 рублей.

© Алексей Даничев/ РИА Новости

3. Крейсер "Варяг" (а вот этот уже тот, кому посвящена песня) был затоплен в ходе русско-японской войны 1904 года. Но его история на этом не закончилась. В 1905 году японцы его подняли, отремонтировали и поставили в строй своего флота под названием "Соя". В 1916 году российское правительство выкупило корабль и "Соя" снова стал "Варягом". А дальше судьба его была печальна. Крейсер отправили на ремонт в Великобританию, тут грянула революция, британцы отказались возвращать корабль России и продали Германии. Во время пути недалеко от Шотландии крейсер сел на мель (по другим данным попал в шторм и затонул), был частично разобран и затоплен. Так и закончилась вторая жизнь "Варяга".

4. Парадная форма моряков белого цвета. Почему именно так? Во-первых, белый цвет ассоциируется с облаками, морской пеной, глыбами льда... Во-вторых, ткань светлых тонов не выгорает под палящим солнцем.