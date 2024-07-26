Амурские волонтеры рассказали историю спасения пенсионера с деменцией

В Приамурье нашли 71-летнего Ивана Бельского из Уссурийска. Мужчина с признаками деменции покинул свободненскую больницу и ушёл в неизвестном направлении. Пенсионера искали с 26 июня.

Подробностями поиска поделились в ПСО «Гром». Иван Григорьевич ехал на поезде с запада России в Приморский край к дочери.

Развитие деменции началось стремительно - сначала спуталось время, части суток, дни недели, а затем уже местоположение и лица людей. Незадолго до поездки мужчина попал в ДТП - последствия сильной травмы головы могли стать причиной гибели пожилого человека в совершенно незнакомом городе, - поделились волонтёры.



Во второй половине июня пожилой человек сошёл с поезда, убеждённый в том, что прибыл в родные пенаты - в Уссурийск. Через несколько дней мужчина попал в травматологическое отделение ГБУЗ Свободного. Медикам он рассказывал о том, что в Свободном оказался проездом, откуда и куда ехал - не помнил. Утром 26 июня Иван Григорьевич самостоятельно покинул медицинское учреждение - врачи забили тревогу.

Поиски пропавшего заняли несколько часов. Волонтёры распространяли ориентировку, прочёсывали местность на автомобилях и пешком. Наконец, удалось выстроить примерный маршрут мужчины, а позже и найти его самого. На место отправились сотрудники розыска и волонтёры.

Это наш дед! Дед найден! Ребята, спасибо! - сообщали в рабочий чат поисковые группы.



Однако встал вопрос, как доставить пенсионера в Уссурийск.

Связываемся с детьми найденного, назначаем сопровождающего, приобретаем билеты, провизию в поездку и медикаменты: стопы Ивана Григорьевича были травмированы, образовались гематомы в результате длительной ходьбы без обуви. Марина Филиппенко (координатор ПСО «Гром» в г. Свободный), выдвинула свою кандидатуру на сопровождение, детей многодетной мамы определили на приятные каникулы в семью руководителя отряда - Ольги Викторовны Громовой, - рассказали поисковики.



В ожидании поезда, на сутки, волонтёры приютили дедушку у себя. Пенсионер выспался, хорошо позавтракал и отправился на вокзал. Там начал узнавать окрестности, вспомнил про потерянный чемодан. Через полторы недели вещи удалось вернуть.

Прощание на перроне, крепкие объятия, фото на память, пожелания доброго пути - в эти моменты сжималось сердце в груди, грустно было расставаться с очень образованным, интеллигентным и добрым человеком, который искренне считал, что мы - его родные люди. Пока заносили вещи в вагон, слышим - кто-то хлюпает тихонечко, а это Захарка (младший сын Марины Филиппенко) - гордился и очень скучал по маме, которая махала рукой из окна вагона, - вспоминают волонтёры.



По прибытии дочь Ивана Григорьевича тепло встретила и отца, и Марину. Пенсионера, который не удержался и тоже пустил скупую мужскую слезу, передали в руки родных.

Ранее в Приамурье нашли живой пропавшую бабушку. Пенсионерку обнаружили в поликлинике, писал портал 2x2.su.