Огромный цирк эпохи Древнего Рима нашли с помощью лазера

В Испании археологи провели аэрофотосъемку с использованием передовой технологии лазерного сканирования в древнеримском городе Ирунья-Велеи. Лазеры помогли найти не видимый невооруженным глазом цирк римской эпохи.

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Об открытии рассказывает Live Science. Исследователи использовали технологию лазерного сканирования для создания подробной карты древнеримского города Ирунья-Велеи.

Лазерные лучи способны проникать под поверхность и выявлять объекты, которые невооруженным глазом не видны. Так произошло и в этом случае: удалось обнаружить ранее неизвестные сооружения, в том числе руины "цирка", а по сути огромного стадиона, который вмещал до 5000 зрителей.

Ученые считают, что на этой арене в римскую эпоху проводились гонки на колесницах. Наличие такого масштабного сооружения говорит о том, что сам город был очень крупным по тем временам. Располагался он на севере современной Испании.

Город Ирунья-Велеи находится в провинции Алава Страны басков. Его арена стала лишь третьей по счету, найденной на Пиренейском полуострове. Сканирование помогло определить, что ее длина составляла 280 метров, а ширина - 72 метра.

В целом все обнаруженные при помощи лазера сооружения разбросаны по территории площадью 251 гектар. Помимо арены, лидар выявил улицы с аркадами, жилые кварталы, места собраний для богослужений и объекты городской канализации и водоснабжения.