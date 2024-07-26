Огромный цирк эпохи Древнего Рима нашли с помощью лазера

Огромный римский стадион отыскали при помощи лазера
В Испании археологи провели аэрофотосъемку с использованием передовой технологии лазерного сканирования в древнеримском городе Ирунья-Велеи. Лазеры помогли найти не видимый невооруженным глазом цирк римской эпохи.
Об открытии рассказывает Live Science. Исследователи использовали технологию лазерного сканирования для создания подробной карты древнеримского города Ирунья-Велеи.
Лазерные лучи способны проникать под поверхность и выявлять объекты, которые невооруженным глазом не видны. Так произошло и в этом случае: удалось обнаружить ранее неизвестные сооружения, в том числе руины "цирка", а по сути огромного стадиона, который вмещал до 5000 зрителей.
Ученые считают, что на этой арене в римскую эпоху проводились гонки на колесницах. Наличие такого масштабного сооружения говорит о том, что сам город был очень крупным по тем временам. Располагался он на севере современной Испании.
Город Ирунья-Велеи находится в провинции Алава Страны басков. Его арена стала лишь третьей по счету, найденной на Пиренейском полуострове. Сканирование помогло определить, что ее длина составляла 280 метров, а ширина - 72 метра.
В целом все обнаруженные при помощи лазера сооружения разбросаны по территории площадью 251 гектар. Помимо арены, лидар выявил улицы с аркадами, жилые кварталы, места собраний для богослужений и объекты городской канализации и водоснабжения.
"Гонки на колесницах были популярным развлечением в Древнем Риме, - пишет издание. - Фактически, существовала целая индустрия. Как и заядлые спортивные болельщики сегодня, энтузиасты привязывались к своим любимым конюшням с лошадьми и возничими и приезжали издалека, чтобы поболеть за них".