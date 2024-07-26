Как в лаборатории средневекового алхимика нашли металл из будущего

Ученые из Университета Южной Дании сделали удивительное открытие, исследуя остатки лаборатории известного датского астронома и алхимика Тихо Браге (1546-1601). Оказалось, что он уже в то время экспериментировал с металлом, который был официально открыт лишь два века спустя. Речь о вольфраме.

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Разрушенная обсерватория

Святая святых Тихо Браге — его алхимическая лаборатория — была в обсерватории Ураниборг, располагавшейся на территории шведского острова Вен. Здесь он, в отличие от большинства тогдашних «коллег» искал не философский камень, а лекарства от серьезных болезней того времени: чумы, сифилиса, проказы и лихорадки. Правда, полученными рецептами делился лишь с избранными, в числе которых был его покровитель император Рудольф II. После смерти Браге обсерватория была разрушена, а остатки строительных материалов использовались для других построек.

Металл из будущего

В ходе археологических раскопок еще в 1988-1990 годах в старом саду Ураниборга были обнаружены фрагменты стеклянных и керамических сосудов, которые Браге использовал для опытов. Пять из этих осколков недавно подвергли тщательному химическому анализу, чтобы определить, с какими элементами работал ученый.

На четырех из этих образцов обнаружено повышенное содержание различных микроэлементов, включая никель, медь, цинк, олово, сурьма, золото, ртуть, свинец и вольфрам, как внутри, так и на внешней поверхности. Почти все эти элементы были известны и широко использовались в то время, однако находка вольфрама удивила исследователей. Ведь этот металл был впервые описан шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле только в 1781 году.

Гипотезы происхождения

Ученые полагают, что вольфрам мог попасть в лабораторию Браге в виде примесей вместе с другими веществами или минералами. В ходе алхимических опытов он мог выделяться в чистом виде, о чем Браге, возможно, даже не подозревал. Впрочем, не исключено, что астроном мог работать с вольфрамом и осознанно.

Ведь, например, ранее, в XVI веке, ученый Георгиус Агрикола упоминал о странном компоненте оловянной руды, который он окрестил «волчьей пеной». Согласно оставленным записям, он мешал Агриколе получать чистые элементы. Ученые полагают, что в виду имелся именно вольфрам, и Браге вполне мог знать об этом.