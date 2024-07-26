Бунт на корабле: как гусар стал русским Робинзоном

В 1857 году писатель Александр Сибиряков путешествовал по Дальнему Востоку России. В Приамурье литератор встретился с хозяином медных и золотых приисков Сергеем Петровичем Лисицыным. Услышав удивительную историю этого человека Сибиряков, решил написать о нем книгу, которую назвал «Русский Робинзон».

Настоящий гусар

Сергей Петрович Лисицын происходил из дворян Курской губернии. Воспитывала юношу родная тетка, которая развила в нем интерес к точным наукам. После обучения в университете Лисицын стал кандидатом математических наук, однако карьера ученого его не манила. Сергей Петрович имел вспыльчивый характер и авантюрный склад ума, а таким прямая дорога в гусары. Генерал армии Наполеона Антуан Луи Ласалль говорил:

«Гусар, который не убит в 30 лет, — не гусар, а дрянь!».



© Офицеры Сумского гусарского полка

В те времена в этом роду войск служили лихие молодые люди из дворянских семей, славившиеся как отъявленные забияки и гуляки. В новой среде Сергей Лисицын чувствовал себя как рыба в воде, но его армейскую службу прервала дуэль с сослуживцем. 24-летнего корнета выгоняют из армии, но идти на скучную работу чиновника он отказывается. По приглашению одного из родственников Сергей Петрович соглашается отправиться на Аляску.

Бунт на корабле

В 1847 году во время плавания молодой дворянин быстро стал своим в матросской среде, однако после одной из попоек наговорил дерзостей капитану корабля. За это Сергея Лисицына отправили в свою каюту, но он стал подбивать членов команды на открытый бунт. За такие действия полагалась смертная казнь. Капитан решил поступить мягче и приказал высадить бунтаря на берег Охотского моря, мимо которого как раз проходил корабль. Гусару Лисицыну отдали его багаж — одежду, три пары сапог, тулуп, пару пистолетов, шашку, кинжал. Из продуктов у него был запас чая, сахара, пара фляг с водкой. С собой у Лисицына оказались наличные деньги, письменные принадлежности, бритвенные приборы, а также 200 гаванских сигар.

© Берега Охотского моря

От себя капитан корабля оставил бунтарю ружье с 26 зарядами и письмо, в котором написал: «Любезный Сергей Петрович! По Морскому уставу вас следовало бы осудить на смерть. Но ради вашей молодости и ваших замечательных талантов, а главное, подмеченного мною доброго сердца я дарю вам жизнь… Душевно желаю, чтобы уединение и нужда исправили ваш несчастный характер. Время и размышления научат вас оценить мою снисходительность, и если судьба когда-нибудь сведет нас снова, чего я душевно желаю, то мы не встретимся врагами».

Выживание

Впереди простиралось суровое Охотское море, а за спиной росла бескрайняя тайга. Оставалось ждать, проходящий мимо корабль. Лисицын был типичным дворянским хлыщом, который никогда не работал руками. В детстве за него все делали крепостные, а в армии за ним всегда приглядывал денщик. Однако за первый месяц «русский Робинзон» построил дом с печью и собрал запас грибов и орехов.

Зимой он застрелил восемь голодных волков, пытающихся его съесть, и медведя, чем обеспечил себя запасом мяса и теплой шкурой.

После семи месяцев одиночества, на берегу моря Лисицын отыскал живого человека в бессознательном состоянии, которого звали Василием. Оказалось, что транспортное судно, на котором плыл мужчина, во время штурма разбился об камни. На следующий день они нашли живого сына Василия, и остатки корабля, в трюме которого оказалось много продуктов, инструменты, живые коровы, овцы и даже пара овчарок.

Конец приключениям

Стояла весна, и мужчины вместе построили новый дом и баню, распахали несколько полей, летом собрали первый урожай. Если Робинзону Даниэля Дефо угрожали людоеды и пираты, то русскому выживальщику мешали китайские контрабандисты. Лисицын и его помощники отбили несколько бандитских налетов. Из-за китайской угрозы они вынуждены были построить лодку и отправиться в море.

«Робинзоны» вышли на корабль и оказались спасены русским кораблем. От прежнего высокомерного и задиристого гусара не осталось и следа. Сергей Петрович переродился и стал набожным трудолюбивым человеком, который всю жизнь дружил с простым крестьянином Василием и его сыном.

© Первое издание книги «Русский Робинзон»

Во время своей временной изоляции Лисицын отыскал залежи золота и был назначен правительством, управляющим этими землями. Василий стал помощником Сергея Петровича, а его сын отучился в Московском университете. Став уважаемым человеком, Лисицын отыскал и капитана злосчастного корабля. Но мстить не стал, а, напротив, отблагодарил его за «науку». Когда пожилой капитан умер, то управляющий приисков взял на себя плату за обучение двоих его детей.