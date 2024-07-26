Больше не «частица Бога»: ученые разочаровались в бозоне Хиггса

Бозон Хиггса, названный учеными «частицей Бога», по-видимому, не оправдывает столь высокого титула. Несмотря на то, что после его открытия много говорили о «новой физике», пока изучение бозона Хиггса не дает ответы на вопросы о фундаментальных элементах Вселенной.

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Частица Бога

Напомним, что бозон был открыт в 2012 году на Большом адронном коллайдере (БАК) и стал, возможно, одним из величайших открытий в области современной физики, поскольку именно его существование определяет массы элементарных частиц. Однако в Стандартной модели физики остаются пробелы. В связи с этим ученые считают, что для их объяснения необходимы новые законы. Однако наличия бозона Хиггса для этого оказалось недостаточным.

Открытые проблемы

Международная группа ученых провела масштабные расчеты в рамках Стандартной модели, включив в них поправки, вносимые бозоном Хиггса. Но к сколь-нибудь значительным изменениям в физике это не привело. «Частица Бога» так и не привнесла какого-то понимания в вопросы природы темной материи и преобладания материи над антиматерией во Вселенной. Эти темы до сих пор остаются открытыми, несмотря на более чем десятилетие, потраченное на изучение роли бозона Хиггса в современном мироздании.

Надежда не умерла?

Впрочем, считают исследователи из Университета RWTH в Аахене, Физического института Макса Планка (оба — Германия) и польского Института ядерной физики имени Генрика Неводничанского, опускать руки пока рано. Возможно, новые законы физики все же появятся в будущем. Но они едва ли будут такими, как мы ожидали в 2012 году после открытия частицы.