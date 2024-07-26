В Испании спасли трех человек с британского парусника, затопленного косатками

Сотрудники морской службы Испании успешно спасли трех членов экипажа парусного судна Bonhomme William, которое было атаковано косатками в Гибралтарском проливе. Судно запросило буксировку после столкновения и сообщило о тонущем состоянии. Спасательное судно Enif было направлено на место происшествия и эвакуировало людей.

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Эксперты связывают инцидент с субпопуляцией косаток, известной как «Глэдис», насчитывающей около 15 особей. Эти косатки обитают между Пиренейским полуостровом и Гибралтарским проливом, и первый задокументированный случай их агрессивного поведения произошел в мае 2020 года. Причины такого поведения остаются неясными: исследователи выдвигают теории о любопытстве или конкуренции за местного синего тунца.

Министерство экологических преобразований Испании объявило о планах по спутниковому отслеживанию шести косаток для снижения числа столкновений с судами, которые участились с 2020 года, особенно в водах у побережья Галисии.