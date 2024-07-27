Что такое Ильин день и почему после него нельзя купаться

Ильин день — церковный праздник в честь святого Илии. Это единственный пророк из Ветхого Завета, которого широко чтит современная православная церковь. В России Илья-пророк — один из наиболее почитаемых святых наравне с Николаем Угодником. А ещё Илья-пророк считается небесным покровителем ВДВ.

Какого числа Ильин день в 2024 году

Православная церковь ежегодно празднует Ильин день 2 августа. В этот же день профессиональный праздник отмечают бойцы Воздушно-десантных войск России. Поэтому святого Илию эти военнослужащие считают своим заступником.

С Ильёй-пророком связывают традицию бойцов ВДВ купаться в фонтанах.

По одной из версий, в Ильин день предки умывались родниковой водой, и впоследствии это трансформировалось в полное окунание в воду, а потом уже откуда-то добавился фонтан. По другой, Ильин день считался последним жарким днём лета, и поэтому нужно пользоваться любой возможностью искупаться.

Кто такой пророк Илия и о чём ему молятся

Святой пророк Божий Илия жил за 900 лет до пришествия Иисуса Христа. Его жизнь описана в Ветхом Завете, но он упоминается и в Новом Завете.

Пророк Илия был борцом за чистоту веры, обличителем идолопоклонства.

Это был первый девственник-анахорет (значит отшельник) в Ветхом Завете. Согласно церковному учению, пророк совершил много чудес. Например, по его молитве в Израиле три года не было дождя, а по всей стране свирепствовали засуха и голод.

А потом, когда царь отказался от идолопоклонства, Илия помолился, и бедствия прекратились.

Самое знаменитое чудо — победа над жрецами языческого бога Ваала. На горе установили два жертвенника: один — от жрецов Ваала своему кумиру, другой — от святого Илии единому Богу.

И жрецы, и Илия молились ниспослать огонь и дать знак об истинности веры. У жрецов ничего не вышло, а по молитве пророка с неба сошел огонь и сжёг предложенную Богу жертву, дрова, камни и даже воду, находившуюся во рве у жертвенника.

В конце земной жизни пророка Илию забрали на небеса живым. Существует церковное предание, что Илия будет пророчествовать перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Святого Илию почитают и христиане, и иудеи, и мусульмане. В Коране есть упоминание о пророке по имени Ильясин. В священной книге мусульман пророка Илию также отождествляли с людьми, которые избежали смерти и вознеслись на небо живыми.

Имя пророка Илии переводится как «Бог мой Господь».

История праздника Ильин день

Илья-пророк — это первый святой, которого стали почитать на Руси.

Древнейший храм на территории России, посвящённый Илье-пророку, построен в Х веке и находится на территории Карачаево-Черкесского музея-заповедника﻿.

К XVII веку в каждом городе Руси была церковь, посвящённая святому Илии, а в Новгороде их было восемь.

Население Руси в Ильин день молилось об избавлении от засухи, которая была настоящим бедствием и означала голод и неурожай.

Ильин день был важной датой в народно-христианском календаре. Считалось, что лето начинает идти на убыль именно с 2 августа. Об этом сложили много поговорок:

«На Илью до обеда лето, а после — осень». «С Ильина дня ночь длинна и вода холодна». «Пётр и Павел час убавил, а Илья-пророк два уволок». «Илья лето кончает — жито зачинает».

Существовала традиция нести в дом первые скошенные на Ильин день колосья и ставить их за иконами в красный угол. Позже эти колоски освящали на Яблочный спас (19 августа) и обмолачивали, зерно хранили и обязательно сеяли на следующий год.

Правда ли, что нельзя купаться после Ильина дня

Согласно народным представлениям и поверьям вместе с Ильиным днём приходит ненастье. После этой даты купаться запрещалось, и этот запрет нашёл отражение в большом количестве поговорок:

«Придёт Илья, принесёт гнилья (дождей)». «До Ильина дня тучи по ветру идут, после Ильина дня — против». «До Ильина дня и под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет». «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается».

Запрет на купание объясняли по-разному:

«Вода студена». «Илья бросает кусочек льда, а лось обмакивает рога». «Олень переплыл через реку и воду остудил», и другие версии.

Что нельзя делать в Ильин день

Уникальных церковных запретов, приуроченных именно к Ильину дню, не существует. Как и в любые другие дни, церковь запрещает верующим проводить оккультные и магические обряды, увлекаться суевериями.

Не стоит «есть ближних» — ругаться, обижать, конфликтовать. Важно избегать грехов и работать над духовным развитием.

Как правильно отметить Ильин день

В церковные праздники рекомендуется посетить богослужение, помолиться, поблагодарить Бога за его милости. Можно заранее подготовиться и в праздник приобщиться к церковным таинствам — исповеди и причастию.

Народные приметы на Ильин день

В Ильин день грозы и проливные дожди никого не удивляли, а вот хорошая погода была неожиданностью. Глухой гром — к слабому дождю, звонкий — к сильному ливню. Если в Ильин день попасть в дождь, это позволит быть здоровым весь год. С Ильина дня лето заканчивается. На Илью до обеда — лето, после обеда — осень. Гремит гром — это Илья-пророк едет по небу на колеснице. После Ильина дня насекомые перестают кусаться.