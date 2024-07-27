Тайна записки: что Бухарин написал Сталину перед расстрелом

В марте 1938 года был расстрелян Николай Бухарин. Перед смертью он оставил не только «политическое завещание» потомкам, но и личное послание, адресованное Иосифу Сталину. Современники утверждают, что это письмо вождь хранил в ящике своего письменного стола.

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Предсмертное желание

Николая Ивановича Бухарина арестовали 27 февраля 1937 года по подозрению в заговорщической деятельности. К этому всё шло, но сам подозреваемый до последнего не признавал себя виновным. К смертной казни его приговорили в марте 1938 года, а с исполнением приговора решили не затягивать. Зная решительность, с которой принято действовать в СССР, Бухарин обратился в Президиум Верховного Совета СССР с прошением о помиловании. Он в итоге даже согласился с вынесенным вердиктом, но просил о «милосердии и пощаде». Всё-таки решение суда оставили без изменений.

Многие исследователи утверждают, что революционер оставил предсмертную записку, которую получить должен был Иосиф Сталин. Авторы книги «Неизвестный Сталин» Жорес и Рой Медведевы, ссылаясь на А.В. Снегова, который занимался изучением документов, связанных с последними днями жизни Бухарина, утверждают – перед казнью заговорщик неожиданно попросил бумагу и карандаш. Так как это было его последним желанием, то в письменных принадлежностях решили не отказывать.

Было или не было?

«Коба, зачем тебе была нужна моя смерть?», – именно с таких строчек начал своё послание Николай Иванович. Упомянутый выше Снегов отмечал, что записку Бухарина спустя много лет обнаружили в ящике письменного стола на даче Сталина среди других писем, накрытых старой газетой. Её Иосиф Виссарионович хранил до последнего дня своей жизни. Правда, не все историки согласны с существованием предсмертного послания.

Автор издания «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, учёного» Борис Илизаров историю с письмом Бухарина называет лишь предположением. Дело в том, что Снегов – единственный человека который видел этот документ. Именно с его слов стало известно, что записку от Бухарина Сталин хранил в столе. При этом о содержании последнего послания больше никаких данных нет. Можно только предполагать, что Бухарин в нём прощался со Сталиным, а не просил о пощаде, так как понимал – ничего изменить уже нельзя.