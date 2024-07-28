Реконструкция внешности Ивана Грозного: в чем ошибся ученый Михаил Герасимов

Деятельность скульптора-антрополога Михаила Герасимова считается одной из вершин советской науки. Впервые Герасимов занялся реконструкцией внешности людей по их черепам в 1927 году, а в 1964 году представил миру свою самую известную работу – изваянный по собственному методу бюст царя Ивана Грозного. Однако считать данный портрет фотографически точным изображением всё-таки нельзя.

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Череп царя

Михаил Герасимов сильно опередил иностранных специалистов в теории и практике реконструкции мягких тканей лица по форме черепа. Антрополог препарировал трупы, чтобы выявить зависимость мышечного слоя от рельефа черепа. В частности, таким способом Герсимову удалось установить закономерности воссоздания формы носа по деталям костной основы. Уже в 1938 году учёный доказал возможность портретной реконструкции внешности человека по его черепу.

Методом Герасимова заинтересовались криминалисты, историки и археологи.

Однак метод «портретирования» на краниологической основе не предполагал стопроцентной точности. Речь шла только о корреляциях между формами черепа и мягкими тканями. Сравнение работ Герасимова с прижизненными портретами и фотографиями людей показало как удачные случаи его реконструкций (полное, или отдалённое сходство) так и неизбежные промахи. На реконструкциях мастера чувствуется единая «рука» Герасимова-скульптора. Разные люди каким-то образом приобретали общие черты внешности – возможно, что этого не осознавал и сам Герасимов.

Все эти недостатки сказались и при восстановлении облика Ивана Грозного. Каменный гроб первого русского царя советские учёные вскрыли в мае 1963 года в связи с архтитектурно-реставрационными работами в Архангельском соборе Кремля. Костная основа, поступившая для работы в герасимовскую Лабораторию пластической реконструкции, была далеко не идеальной. В течение четырёх веков кости разрушала влага, скапливавшаяся в гробах в весеннее время, а также оседавшие соли.

«Череп Ивана Грозного сохранился очень плохо, – признавался Михаил Герасимов в статье о своей работе. – Совершенно разрушено его основание и правая височная область».



По мнению историка Александра Галушкина, перед тем, как сделать слепок, Герасимов выдержал череп в растворе, размягчившем кости. Так что его пропорции, по-видимому, не вполне совпадали с прижизненными. Однако хорошо было видно невысокий лоб, асимметрию лица и разную величину глазниц. Иван Грозный оказался представителем динарской расы с примесью «южноевропейских кровей».

Этот тип распространён в регионе Балкан, а у Ивана Грозного имелись греческие и сербские корни. Исследователи установили сходство Грозного с его бабкой – византийской принцессой Софьей Палеолог. На начальном этапе реконструкции Герасимова Иван Грозный больше походил на итальянского диктатора Бенито Муссолини, чем на среднего русского человека. Причёска, усы и борода «сгладили» это впечатление.

Ошибка или «партийный заказ»?

Сегодня понятно, что собственно черты лица Грозного скульптор-антрополог передал лишь приблизительно. Уже ученики Герасимова на основе анализа рентгенограмм смогли уточнить его методику, в частности, выдвинув новую формулу расчёта положения кончика носа (об этом писала антрополог Галина Лебединская).

Михаил Герасимов утверждал, что опущенные углы рта и выдающаяся вперёд нижняя губа Ивана Грозного определялись линией смыкания зубов и смешанным прикусом. Однако сам же он признавал, что строение рта лишь в небольшой степени зависит от костной основы – форму губ задаёт свободно лежащая круговая мышца.

Так что суровость Ивана Грозного на реконстркции, описанная Герасимовым как «брезгливая гримаса губ» – это, скорее всего, результат авторской интерпретации.

Похожие претензии можно предъявить и к разрезу глаз Грозного. О том, насколько ошибочной могла быть реконструкция Герасимовым этого элемента, показывает случай князя Андрея Боголюбского. Герасимов придал древнерусскому правителю монголоидные черты, исходя из свидетельства о половецкой крови в его жилах. Однако медико-криминалистическое исследование профессора Виктора Звягина, проведённое в 2011 году с использованием программы CranioMetr показало, что Андрей Боголюбский был представителем среднеевропейской расы без каких-либо признаков монголоидности.

На портрете Грозного вызывают сомнения расположение и глубина морщин, изгиб бровей и общее выражение лица. Сам Михаил Герасимов признавал, что воссозданный им облик оставляет «тягостное впечатление», но отрицал намеренность этого. Вместе с тем, как полагает историк Галушкин, на Герасимова при создании портрета царя могли повлиять советские партийные органы. Зрачок глаза в реконструкции Герасимова акцентирован таким образом, что в некоторых ракурсах создаётся впечатление «дикого» взгляда. Это влияет на визуальное восприятие скульптуры, хотя это лишь условный художественный приём.

Вероятно, благодаря всем этим допущениям Иван Грозный в итоге оказался похож на картины художников XIX века – Ильи Репина и Виктора Васнецова. Реконструкция Герасимова вполне вписывалась в идеологические шаблоны советской исторической науки.

«Параноидальные» черты лица Грозного, воссозданные Герасимовым – это результат рассуждений историков о характере первого царя. Вполне вероятно, что жестокость, распутство и другие пагубные страсти действительно повлияли на внешний облик Ивана Грозного. Однако подчёркивать в портрете именно эти черты было неправильно с точки зрения научной объективности. Пример реконструкции внешности Ивана Грозного в возрасте 27 лет, «очищенный» с помощью нейросети от эмоций и возрастных изменений, показывает красивого молодого человека, каковым царь и был вскоре после завоевания Казани и Астрахани.