Ветеран «Альфы» назвал самый запоминающийся бой с террористами

Одним из самых запоминающихся событий в работе спецназа стал четырехчасовой бой с боевиками Шамиля Басаева в июне 1995 года, рассказал NEWS.ru президент Союза «Офицеры Группы "Альфа"» Алексей Филатов. Тогда террористы захватили в заложники сотни местных жителей, а также пациентов и работников больницы в Ставропольском крае.

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"Огромное впечатление [произвел] четырехчасовой бой в операции по освобождению заложников в Буденновске в 1995 году. Тяжело забыть привязанных к окнам людей. Простыни, на которых было написано кровью: «Не стреляйте!». Стон людей. Это не забывается", — рассказал Филатов.



Спустя годы, как отметил собеседник NEWS.ru, он попытался разобраться в той истории и написал книгу-расследование «Буденновский рубеж».

"Там не мои рассуждения, а свидетельства заложников, милиционеров, местных жителей, тогдашних первых лиц страны и даже террориста, который был по ту сторону баррикад", — добавил Алексей Филатов.



Захват больнице в Буденновске Ставропольского края произошел 14 июня 1995 года. Тогда почти две сотни террористов прибыли в город с территории Дагестана и захватили в заложники более 1200 жителей, которых согнали в районную больницу № 2. Захватчики требовали прекратить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с президентом республики Джохаром Дудаевым.

Премьер-министр Виктор Черномырдин согласился на прекращение боевых действий и решение вопросов о статусе республики путем переговоров. После этого боевики покинули город на автобусах в сопровождении сотни 100 заложников, которых отпустили после въезда в горную часть Чечни.

В результате теракта погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников МВД и 17 военнослужащих, ранения получили 415 человек.