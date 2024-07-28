Сонная эпидемия: тайна необъяснимой болезни жителей села Калачи

Вплоть до 2013 года село Калачи, что в Есильском районе Акмолинской области Казахстана, оставалось ничем не примечательным населенным пунктом, о котором никто особо не знал ни в самой стране, ни, тем более за ее пределами. Около десяти лет назад местных жителей поразила эпидемия загадочной сонной болезни, о причинах которой медики гадают и по сей день.

© Русская семерка

Сонная эпидемия

Первые случаи датируются мартом 2013 года. Тогда в райбольницу Есиля стали обращаться местные жители с жалобами на внезапную сонливость, галлюцинации и потерю памяти. Некоторые обращались уже не самостоятельно — их привозили глубоко спящими. Разбудить заснувших не могли ни их близкие, ни врачи.

Сон поражал жителей внезапно и не был связан с естественными биологическими ритмами человека: люди теряли сознание на работе, на улице, дома. Хотя местные СМИ утверждали, что некоторые «впадали в спячку» на несколько дней и даже недель, это было журналистским преувеличением. Обычно естественный период сна человека растягивался на несколько часов, а в нескольких случаях незначительно превышал сутки, но не более того.

«Энцефалопатия неясной этиологии»

Врачи предположили, что виной всему алкоголь или наркотики, но их наличие в крови пациентов подтверждено не было. Единичные случаи продолжились и в 2014, и в 2015 годах. Общее количество обратившихся за медицинской помощью пациентов превысило сотню человек. Причем, некоторые впадали в сон не единожды. А в январе 2015 года в больницу обратилась хозяйка, у которой подобным образом уснул кот…

Просачивающаяся в СМИ информация заинтересовала многочисленных медиков и ученых, мистиков и уфологов. Вот только исследовать феномен толком не удалось — в октябре 2015 года случаи сонной болезни прекратились также внезапно, как и начались. Причины «энцефалопатии неясной этиологии» — как было записано в медкартах пациентов — так и остались невыясненными.

Возможные причины болезни

А предположений было несколько. И главное из них коснулась урановых рудников, что массово разрабатывались в регионе в советское время. Одной из возможных причин называлось отравление газом радоном, который обычно сопровождает урановые руды. Второй — отравление угарным газом, скапливающимся и выделяющимся из заброшенных горных выработок.

Вот только пробы воздуха и крови пациентов, изученные не только в Казахстане, но также в России и за рубежом, ни одну из версий не подтвердили. Звучала версия о генетическом происхождении заболевания, но в таком случае от «сонной лихорадки» страдали бы главным образом близкие родственники, что тоже не соответствовало действительности.

Наиболее вероятной до сих пор кажется версия с отравлением неким невыясненным химикатом через питьевую воду, которую большинство жителей села покупали у одного из односельчан, добывающего ее из подземной скважины. Вода же там как раз и могла быть отравлена из-за соседства с урановыми рудниками…