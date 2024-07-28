Главная опасность Черного моря: почему оно может загореться

Помните стихи Чуковского о лисичках, поджигающих «море синее»? Кажется, что в этом детском произведении обыгрывается парадоксальность самой ситуации — ведь разве может гореть море? Оказывается, может, если речь о море Черном.

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Газовая подушка

Все дело в особом «устройстве» этого водоема. Чистая морская вода в нем простирается на разных участках лишь на глубину от 50 до 100 метров. И это при средней глубине в 1200 метров и максимальной — почти в два раза больше. На дне же — огромное скопление газов. В основном — сероводорода и метана, которые растворены в нижних слоях воды, лишенных кислорода и потому безжизненных.

Проблема сероводорода

Сероводород и метан — пожаро- и взрывоопасные газы, которые накапливались в Черном море тысячи лет. Процесс продолжается и сегодня. Часть газов попадает в водоем из разломов земной коры, часть — из сообщающегося с ним Средиземного моря. Еще некоторое количество сероводорода выделяют особые бактерии, живущие на больших глубинах, перерабатывая остатки органики.

Опасные прецеденты

Но, если за тысячи лет, пока существует Черное море, а вместе с ним и газовая подушка, ничего опасного не произошло, стоит ли бояться? Стоит, ведь катастрофы здесь уже случались. Доподлинно известно минимум об одной — близ побережья Ялты в 1927 году, во время сильного восьмибалльного землетрясения.

По понятным причинам, у нас нет ни фото, ни, тем более, видео произошедшего, но довольно много свидетельств очевидцев. Моряки рассказывали об огромных столбах огня, возникавших над морской поверхностью. В высоту они достигали сотни метров, представляя собой впечатляющее и вместе с тем устрашающее зрелище.

Бомба замедленного действия

Основная проблема в том, что газообразование в Черном море продолжается. А значит, подобные катаклизмы могут происходить и в будущем. Пусть землетрясения в этом регионе явление редкое. Но объем сероводорода и метана в придонных слоях воды с каждым годом растет, что будет приводить к непроизвольным выбросам газа. Попадая на поверхность и быстро расширяясь, он может самовозгораться. При этом прибрежные населенные пункты, скорее всего, не пострадают, но зрелище будет страшным.

Гибель всего живого

Впрочем, ученых пугает не столько перспектива повторения ситуации 1927 года, сколько возможная гибель в Черном море всего живого. Газ накапливается, бескислородная зона увеличивается, а пригодными для жизни остаются все более и более тонкие поверхностные слои. Кое-где они уже составляют лишь 30 метров в глубину.

Решить проблему можно, причем, довольно просто. Достаточно лишь опустить на дно водоема трубу, по которой газ под давлением — самотеком — выйдет наружу — в атмосферу. Так, периодически стравливая метан и сероводород, можно избежать будущих возгораний и спасти от вымирания огромную экосистему…