Приметы и поверья на 29 июля: что нельзя делать в Финогеев день

По народному календарю 29 июля отмечается Финогеев день, также его называют Финоген, Волотки на бородки, Зажинки. В это время наступает самая жаркая пора лета, в некоторых регионах крестьяне начинали жать рожь.

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29 июля предки старались не ходить в лес, особенно одни, чтобы не попасться на уловки нечистой силы. Крестьяне верили, что нельзя в этот день беспокоить природу. Лучше провести время дома с семьей и мечтать о чем-то хорошем. Чем больше светлых мыслей в этот день, тем более велика вероятность, что желания исполнятся.

В Финогеев день не принято было убираться дома, подметать, чтобы не вымести удачу и благополучие. При этом считалось, что в этот день нельзя лениться – крестьяне работали в поле, огороде, даже дети помогали по хозяйству.

Туманы в Финогеев день сулят хороший урожай грибов. Дождь 29 июля – к длительному ненастью, а роса, которая держится до обеда – к жаре.