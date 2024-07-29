Искусствовед нашел пропавший портрет короля Генриха VIII в соцсетях

Искусствовед Адам Бусякевич обнаружил пропавший портрет короля Генриха VIII в Великобритании, пишет "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

В социальной сети X он заметил пост лорд-лейтенанта Уорикшира Тима Кокса на приеме в Уорикском зале Шира, где на фоне висело пропавшее изображение монарха "с характерной арочной вершиной". На картине изображен король с мечом в руках и в шляпе с перьями.

По словам искусствоведа, местный политик и мастер гобеленов Ральф Шелдон в 1590-х годах заказал картины королей, королев и "знаменитых современных международных деятелей" для размещения в своем доме в Уорикшире.

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Бусякевич посетил Уорикский Шир-холл вместе с местным историком Аароном Мэннингом, чтобы увидеть картину вблизи. Как отметил эксперт, портрет полностью соответствует другим работам Шелдона. Сейчас ведутся работы над установлением происхождения картины.

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