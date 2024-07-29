Архипелагская экспедиция: как русский флот стал хозяином Эгейского моря

255 лет назад случилось знаковое для России событие – впервые в ее истории военно-морской флот вышел за пределы приграничных вод для выполнения боевой задачи. Началась Первая Архипелагская экспедиция под общим командованием Алексея Орлова. Это в ходе нее произойдет самая знаменитая и славная Чесменская битва, в результате которой турецкий флот будет полностью уничтожен.

© Я. Гаккерт «Отступление турецкого флота в гавань Чесмы»

29 июля (18 по старому стилю) 1769 года корабли экспедиции вышли из гавани и встали на рейд Кронштадта. Она состояла из нескольких эскадр, этой, основной, командовал адмирал Григорий Спиридов, который великолепно зарекомендовал себя в Семилетней войне. В этот же день флагман «Ефстафий» посетила императрица Екатерина II.

Шла русско-турецкая война 1768-1774 годов. Ее начало спровоцировал инцидент ранней весной 1768 года в местечке Балты, куда ворвался русский отряд запорожских казаков, преследовавший польских конфедератов, и в пылу устроил изрядный погром. Заодно и соседние Дубосары разнес.

Виновников очень серьезно и публично наказали. Екатерина предлагала турецкому султану разрешить конфликт мирным путем, но он категорически отказывался. Настраивали на решительный лад турок французское и австрийское правительства, обеспокоенные усилением России. И вот в октябре 1768 года Османская империя объявила войну России.

Ну что ж, решили в Петербурге, значит настало время убрать эту многовековую угрозу от южных рубежей. А для этого надо было выгнать Турцию со всего Северного Причерноморья. Занялась этим армия под командованием Петра Румянцева.

© Граф Алексей Орлов // wikipedia.org

Это на суше. А вот идея начать войну и на море принадлежала Алексею Орлову. Это было довольно неожиданно – Черноморского флота еще не существовало, он появится только в 1783 году. Но зато был уже довольно сильный Балтийский флот. Правда, он далеко из этого моря не отходил и уж тем более боевых задач за его пределами не выполнял.

Алексей Орлов много времени проводил в Европе выполняя различные поручения Екатерины. И вот находясь в Италии имел возможность ознакомиться с положением греков и славян, находящихся под властью османов. Ему пришла в голову мысль, что, отправив флот, можно поддержать их стремление к борьбе за независимость. И тем самым ослабить Турцию.

И поделился своими мыслями с братом, фаворитом императрицы, Григорием Орловым. А тот в свою очередь изложил их на Совете в ноябре 1768 года: «послать, в виде вояжа, в Средиземное море несколько судов и оттуда сделать диверсию неприятелю». Предложение понравилось, несколькими судами решили не ограничиваться.

Всего было подготовлено пять эскадр Балтийского флота, но основными были две. Первой командовал адмирал Спиридов, его задача поддерживать восстание греков. В своей инструкции адмиралу Екатерина II прямо указывала, что его главная задача высадить по островам немногочисленные десанты, которые бы послужили костяком для восставших.

Корабли должны были при необходимости поддерживать их огнем артиллерии. Именно поэтому в эскадре Спиридова на 3 011 человек экипажа приходилось 2571 человек десантных войск.

Вторую, которая выйдет в октябре, возглавил контр-адмирал Джон Эльфинстон. А вот у него задача чисто морская — должен был прервать коммуникации турок, затруднить подвоз к Константинополю.

Общее командование осуществлял Алексей Орлов в звании генерал-аншефа – выше было только звание фельдмаршала. Он оказался разумным командиром и готовил экспедицию тщательно. Например, поскольку в южных морях деревянные корабли изнашиваются быстрее, чем в северных, то их укрепили войлоком и дополнительной обшивкой.

Здесь надо сказать, что Архипелагской экспедиции активно содействовала Англия. Она была заинтересована в ослаблении Турции, где слишком большое влияние получила соперничающая с ней Франция. Даже первую остановку эскадра Спиридова сделала в порту Гуль, где починили потрепанные штормом корабли.

Поэтому и на службу в русском флоте своих соотечественников смотрела благосклонно. Помимо Эльфинстона был еще и адмирал Самуил Грейг. Это шотландец из знаменитого рода МакГрегоров. На службе его величества карьера не задалась, за десять лет дослужился лишь до лейтенанта. Потому и перешел на русскую, где потом достиг высот командующего Балтийским флотом.

Это именно ему мы обязаны тем, что знаем о Первой Архипелагской экспедиции во всех подробностях. Он вел дневник, который затем семья передала первому в мире военно-морскому журналу «Морской сборник», и перевод с английского был опубликован в 1848 году.

Правда, записи обрывались на полуслове сразу после описания Чесменской битвы. И вот уже в наше время, всего несколько лет назад, в Госархиве ВМФ исследователи обнаружили вторую часть дневника, которую сейчас изучают. Надо ожидать, что появятся новые подробности экспедиции.

А значение ее оказалось огромным. Правда, восстание греков, на которое рассчитывали в России, не нанесло серьезного урона Турции и потом было подавлено. Но действительно отвлекло часть сил с Дунайского фронта.

Самой важной стала морская составляющая похода, хотя как раз она задумывалась как второстепенная. Русский флот впервые оказался за тысячи километров от родных берегов. Он научился действовать в отрыве от снабжения и ограниченности пополнения ресурсов.

© Разгром турецкого флота под Чесмой. Картина Якоба Филлипа Гаккерта // wikipedia.org

Были одержаны ряд побед – взята Наваринская крепость, Эльфинстон разбил и прогнал в несколько раз превосходившую эскадру противника при Наполи-ди-Романья. Потом объединенный флот, преследуя противника нанес ему поражение в Хиосском сражении. И, наконец, окончательно разбил при Чесменском. Каждая из этих побед достойна отдельного рассказа.

В ту войну турецкий флот от такого поражения так и не оправится. И даже столица Османской империи будет испытывать трудности с продовольствием и снабжением. Просто потому, что русский флот стал хозяином Эгейского моря.