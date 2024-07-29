Вдова бойца СВО месяц не могла похоронить мужа из-за одного требования

В Казани вдова бойца специальной военной операции (СВО) на Украине месяц не могла похоронить мужа из-за одного требования юриста — ее просили оплатить 51 тысячу рублей за транспортировку останков, пишет 116.RU.

По данным издания, доброволец Владимир Ямбатров дважды побывал на фронте — первый контракт он заключил с ЧВК «Вагнер», «чтобы получить помилование», а второй — уже с Минобороны, когда вернулся из зоны СВО и не смог найти работу.

Как рассказала вдова военного, за все время нахождения на передовой он не получил ни единого ранения, но его стала беспокоить грыжа. Оперировать мужчину пришлось в полевых условиях, в результате у него образовался сепсис.

Со слов женщины, она не сразу смогла узнать, где находится ее муж и как он себя чувствует — медсестра в военном госпитале посоветовала ей «принять ванну с пеночкой, валерьянки или чего покрепче выпить». Позже бойца удалось найти в больнице в Москве — к тому времени у него «не было прямой кишки, в легких и животе были трубки, он весь в датчиках». Однако спасти его не удалось.

Вдове пообещали, что доставят тело мужа к похоронам, но вдруг некий юрист начал требовать 51 тысячу рублей за транспортировку. Позже с женщиной связался Центральный военный округ, деньги нашлись, и спустя месяц бойца удалось похоронить.

Ранее в Тольятти Самарской области забыли вырыть на кладбище могилу для участника СВО. Сообщалось, что в один день проводились похороны троих военных. После церемонии прощания выяснилось, что на кладбище подготовили только две могилы.