«Американские» джинсы «Montana»: история бренда, который никогда не существовал

Если вы застали 80-е и 90-е годы, то наверняка помните классические американские джинсы «Монтана». Они появились на тогда еще черном рынке импортных вещей стремительно и сразу же стали бестселлером. Джинсы этого бренда можно назвать феноменом, так как если поискать, их можно купить у нас в стране и сегодня. Но откуда взялась эта «американская классика» и что известно об этом солидном производителе?

Человек, в гардеробе которого были заветные джинсы с орлом и словом «Montana» на бляхе, по умолчанию считался крутым. Достать статусную вещь было очень непросто — в магазины она не попадала, а фарцовщики «ломили» фантастические цены. Уверенность в том, что компания, носящая имя одного из американских штатов, находится в США, была незыблемой. Но так ли это?

Если вы спросите у американца об этой торговой марке одежды, то вряд ли получите ответ. На Западе полно фирм, в названии которых есть имя этого штата, но ни одна из них никогда не выпускала джинсы.Но 30-40 лет назад об этом никто не знал, да и знать особо не стремился — качество изделий было великолепным, а дизайн — современным и практичным.

Какие они, джинсы «Монтана»?

Обычно джинсы этой фирмы шили из темно-синей плотной ткани. Трехцветный значок намекает на то, что материал сделан в Италии. От других джинсов «Монтану» отличал тройной боковой шов и добротная латунная фурнитура. Задние карманы почти всегда были оснащены замочками-молниями со стильными «висюльками».

Качество этих вещей было на голову выше, чем большинства джинсового ширпотреба, представленного на отечественном рынке. Ткань долго сопротивлялась истиранию, но даже когда она все же терлась на сгибах, то это лишь придавало джинсам особый шик.

Первые модели, появившиеся в середине 80-х, подделать было невозможно. Лишь к началу 90-х начали появляться реплики, которые все равно можно было отличить от настоящих вещей при поверхностном осмотре. Фальшивку отличали по качеству фурнитуры, а также по строчкам, которые у копий редко бывали аккуратными.

А был ли бренд?

Интересно, но такой культовый у нас в стране бренд совершенно неизвестен за рубежом. Также ничем заканчиваются попытки узнать историю компании — торговая марка не имеет своего ресурса и официального интернет-магазина. Совершенно ясно, что истории о том, что «Montana» — американская продукция не выдерживают никакой критики, ведь если бы это было правдой, то джинсы были бы известны не только в странах бывшего Союза.

Получается, что компания, выпускающая не одно десятилетие добротные «американские» джинсы — это удачная мистификация, наверняка озолотившая авторов. Одно время ходила легенда о том, что продукция «Montana» изначально выпускалась в Западной Германии, но не нашла там своего покупателя из-за неоправданно высокой цены. Компания обанкротилась, оборудование ушло с молотка, а огромная партия невостребованных вещей попала каким-то образом на наш рынок и бойко разошлась через фарцовщиков и валютные магазины.

Но история отличных джинсов неизвестного происхождения имела продолжение. Согласитесь, было бы странно, если «ничейную» торговую марку, пользующуюся огромным авторитетом на 1/6 части суши, просто забыли.

Эстафету немецкого производителя подхватили поляки и после небольшого перерыва легендарные джинсы «Монтана» снова появились в продаже. Более того — качество не стало хуже, а модельный ряд заметно расширился. Товар поступал из польских цехов в магазины СССР и ГДР, но у нас в стране до прилавков он, как и следовало ожидать, не доходил. Внесли свою лепту в распространение джинсов и наши моряки, покупавшие их тысячами в магазинах польских и немецкий портовых городов.

Сегодня купить джинсы «Монтана» не проблема — стоит лишь ввести название бренда в строку поиска в браузере и вам предложат свои услуги сотни поставщиков. Но как говорят знающие люди, современные джинсы, выпускаемые под этой торговой маркой, очень далеки по качеству от тех, что продавались в СССР и постперестроечной России.