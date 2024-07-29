Как маршал Баграмян воевал с нацистами и разместил ракеты на Кубе

29 июля 1944 года звания Героя Советского Союза за выдающиеся успехи при освобождении Белоруссии был удостоен командующий войсками 1-го Прибалтийского фронта Иван Баграмян. В дальнейшем советский полководец блестяще проявил себя в ходе Прибалтийской и Восточно-Прусской стратегических наступательных операций. В послевоенные годы Баграмян руководил масштабными реформами службы тыла Вооружённых сил СССР. Пиком его деятельности в годы холодной войны историки считают переброску на Кубу мощной советской военной группировки, которая прошла незамеченной для американской разведки. По словам историков, за карьеру Баграмян успел проявить себя как грамотный штабист, талантливый командир и великолепный организатор.

© РИА Новости // Иван Христофорович Баграмян

«Прекрасные командирские качества»

Иван Баграмян родился 2 декабря 1897 года на станции Елизаветполь в семье рабочего-железнодорожника. Окончив железнодорожное и техническое училища, Иван решил пойти по стопам отца и устроился работать на железную дорогу техником-практикантом.

По словам историков, на молодого железнодорожника сильное впечатление произвели тысячи беженцев-армян, спасавшихся от расправы со стороны турок. Османская империя в это время участвовала в Первой мировой войне на стороне Центральных держав. В итоге Баграмян поступил добровольцем в Русскую армию.

Иван прошёл первоначальную подготовку в запасном батальоне, после чего попал на фронт. Командиры заметили у юноши способности к военному делу и направили его в Тифлисскую школу прапорщиков. После её окончания в 1917 году Баграмян служил в Национальной армянской армии и участвовал в Сардарапатском сражении, по итогам которого было сорвано продвижение турецких войск вглубь Армении. В дальнейшем молодой офицер поддержал советскую власть и вступил в ряды Красной армии.

© Иван Баграмян с семьёй

«Баграмян командовал эскадроном, полком и возглавлял штаб дивизии. Он учился на курсах усовершенствования комсостава кавалерии и высшего начсостава РККА, в Военной академии имени М.В. Фрунзе и Академии Генштаба, в которой затем сам два года преподавал», — рассказала в беседе с RT член Ассоциации историков Союзного государства Ольга Добжиньска.



Великую Отечественную войну Иван Баграмян встретил на должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа. Летом 1941 года он был назначен заместителем начальника Юго-Западного фронта и лично участвовал в Киевской оборонительной операции.

«Когда советские войска попали в окружение в районе столицы УССР, Баграмян получил приказ вывести к основным силам Красной армии одну из штабных групп. Однако в итоге он возглавил 20 тыс. отбившихся от своих частей военнослужащих РККА. В тяжелейшей ситуации Баграмян проявил ответственность, решительность и прекрасные командирские качества, выведя эту группу из окружения», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.



По его словам, в ноябре 1941 года Баграмян был удостоен одной из высших советских наград — ордена Красного Знамени. В конце 1941-го он был назначен начальником штаба Юго-Западного направления и произведён в генерал-лейтенанты. Некоторое время он параллельно руководил штабом Юго-Западного фронта.

«Баграмян был разработчиком плана и одним из руководителей Харьковской наступательной операции, которая, несмотря на первоначальные успехи, завершилась разгромом советских войск. Георгий Жуков заступился за Баграмяна перед Сталиным, указав на то, что Ставка также несла ответственность за произошедшее. Поэтому наказание Баграмяна свелось к временному понижению по службе», — отметил в разговоре с RT военный историк Александр Макушин.

«Неординарный полководец»

Летом 1942 года Баграмян был назначен сначала заместителем командующего 61-й, а затем — командующим войсками 16-й армии. Он участвовал в отражении нацистского контрудара под Козельском и в Жиздринской наступательной операции. Благодаря боевым заслугам его армия была преобразована в 11-ю гвардейскую. По словам историков, Баграмян полностью реабилитировал себя в глазах высшего командования успешными действиями летом 1943 года — в ходе Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов».

«Ещё при подготовке Орловской операции Баграмян показал, что он неординарный полководец, не боящийся отстаивать своё мнение. При обсуждении плана действий на совещании в Ставке он предложил одновременным ударом 11-й гвардейской и 61-й армией окружить и уничтожить болховскую группировку противника, а для этого попросил подчинить ему все силы, наступающие с жиздринского плацдарма. Не все были с этим согласны, но Баграмян стоял на своём, и его поддержал Сталин», — рассказал Дмитрий Суржик.

Как вспоминал маршал Иван Конев, Баграмян сосредоточил на участке прорыва 92% своих стрелковых дивизий и все средства усиления. Его удар оказался совершенно неожиданным для нацистов. В ходе операции советские войска продвинулись на 150 км, освободили Орёл и разгромили 15 нацистских дивизий. В августе 1943 года Баграмян получил орден Суворова 1-й степени и был произведён в генерал-полковники. Но уже несколько месяцев спустя он был повышен в должности и звании, став генерал-полковником и командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта. Практически сразу он проявил себя при освобождении восточных районов Белоруссии.

«Городокская операция, некрупная по масштабу, сохранилась в моей памяти как одна из наиболее сложных среди проведённых под моим руководством в период минувшей войны», — отмечал Баграмян в своих воспоминаниях.

Несмотря на то что части 1-го Прибалтийского наступали на мощную гитлеровскую группировку, находящуюся на хорошо укреплённых позициях, им удалось разгромить семь нацистских дивизий и подготовить условия для новой, более масштабной операции.

«Войска под командованием Баграмяна прекрасно проявили себя в ходе Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Части 1-го Прибалтийского благодаря удару с неожиданного направления, окружили и разгромили крупную нацистскую группировку в районе Витебска. Они совместно с войсками 3-го Украинского нанесли поражение левому крылу гитлеровской группы армий «Центр», а затем освободили значительную часть территории Латвии и Литвы, выйдя к берегам Балтийского моря», — рассказал в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

29 июля 1944 года Багрямян за личное мужество и успехи, достигнутые в ходе операции «Багратион», был удостоен звания Героя Советского Союза.

По словам историков, благодаря успешным манёврам войск Баграмяна в Прибалтике немецкая группа армий «Север» была заблокирована в Курляндском котле и отрезана от Восточной Пруссии, что ухудшило стратегическое положение вермахта на берегах Балтийского моря.

«Оценивая успехи, достигнутые войсками 1-го Прибалтийского фронта в Мемельской операции, нельзя не признать, что они не только достойно увенчали собой крупнейшую стратегическую операцию (Прибалтийскую), но и явились внушительной победой советских вооружённых сил в преддверии завершающего этапа войны», — отмечал Баграмян в своих воспоминаниях.

В 1945 году Баграмян участвовал в Восточно-Прусской операции, а также в штурме Кёнигсберга. Весной он был переведён на должность командующего 3-м Белорусским фронтом и принял капитуляцию мощной нацистской группировки, заблокированной в Прибалтике.

После победы над гитлеровской Германией Баграмян возглавил Прибалтийский военный округ. В 1954 году он был назначен главным инспектором Минобороны СССР, а ещё год спустя стал заместителем министра и получил звание Маршала Советского Союза. В дальнейшем Баграмян два года возглавлял Военную академию Генштаба.

В 1958 году маршал был назначен на несвойственную для него должность. Руководство СССР решило, что начальником тыла вооружённых сил страны должен стать не профессиональный интендант, а полководец. И в этом новом качестве Баграмян проявил себя блестяще, констатируют историки. Он создал централизованную систему тылового обеспечения войск, уделив при этом особое внимание снабжению частей горючим, инициировал строительство специальных военных трубопроводов, а также усовершенствовал работу продовольственной службы.

При Баграмяне в ВС СССР были введены особые продуктовые пайки для подводников, лётчиков, пациентов лечебных учреждений, военнослужащих, находящихся в условиях высокогорья. Под его руководством была разработана новая, более совершенная военная форма. Медицинская служба благодаря усилиям Баграмяна получила новое оборудование. В гарнизонах массово вводились в строй магазины и бытовые объекты. Одновременно с выполнением своих основных обязанностей маршал руководил написанием новых уставов, в которых нашёл отражение его командирский опыт.

Пиком послевоенной карьеры Баграмяна историки считают разработку операции «Анадырь» по переброске группы советских войск и ядерного оружия на Кубу. Военное руководство СССР делало вид, что части направляются на Дальний Восток. Для правдоподобия военнослужащих снабдили даже полушубками, лыжами и валенками. Режим секретности соблюдался так строго, а маршруты передвижения судов были разработаны столь тщательно, что появление многотысячной советской группировки на острове по соседству от США стало для американцев полной неожиданностью.

«То, как СССР умело совместил демонстрацию силы и дипломатию во время Карибского кризиса, заставило США убрать ракеты от наших границ и разрядило обстановку», — заметил Дмитрий Суржик.



По словам военных историков, выстроенная Баграмяном система деятельности тыла вооружённых сил позволила советской армии эффективно отвечать на вызовы, возникавшие во время событий в Афганистане, на Чернобыльской АЭС, при ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году. В значительной мере этот опыт актуален и сегодня.

В 1968 году Иван Баграмян вошёл в состав Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Десять лет спустя за заслуги перед Вооружёнными силами ему была вручена вторая звезда Героя Советского Союза. Умер маршал 21 сентября 1982 года. Урна с его прахом захоронена в Кремлёвской стене на Красной площади.