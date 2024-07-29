Древнюю рептилию с третьим глазом впервые вывели в неволе

Животные гаттерии (Sphenodon punctatus), обладающие «третьим» глазом, появились еще до динозавров, и смогли пережить их. В Честерском зоопарке Великобритании гаттерии смогли впервые их вывести в неволе.

© Chester Zoo

Сотрудникам зоопарка удалось вывести гаттерий после почти 40 лет напряженной работы. В природе Sphenodon punctatus встречается только в Новой Зеландии. В Честерском зоопарке отметили, что разведение этого вида — невероятное достижение, так как животное находится под угрозой исчезновения, пишет IFLScience.

Главная особенность гаттерии — уникальный «третий глаз». Теменной глаз встречается у ящериц, лягушек и даже рыб. Он имеет роговицу, хрусталик и сетчатку, но не способен распознавать изображения. Ученые полагают, что «третий глаз» необходим для того, чтобы животное могло отличать изменения света. Пока его функции до конца не изучены, вероятно, он помогает в ориентировании по солнцу или в регулировании биологических часов.

Животному, которое появилось около 200 млн лет назад, сегодня угрожают чужеродные виды, вторгнувшиеся на их острова, а также изменение климата. Гаттерии могут жить до 60 лет, а некоторые особи — до 100 лет. Однако есть проблема — гаттерии спариваются и откладывают яйца всего лишь раз в четыре года, поэтому вид нуждается в охране.