«Болезнь вампира»: почему может возникнуть аллергия на солнце

Вампиры, сгорающие на солнце, — это не выдумка или миф, как многие могут подумать. Аллергическая реакция на солнечный ультрафиолет — реальное состояние, которое может проявиться у людей с определенными генетическими особенностями.

Полиморфная световая сыпь

Одной из наиболее распространенных форм аллергии на солнце является полиморфная световая сыпь (ПСС). Это состояние характеризуется появлением мелких воспалений на коже при воздействии на нее ультрафиолетового излучения. Люди, проживающие в Северном полушарии, чаще всего страдают от ПСС, хотя точные причины ее возникновения до сих пор неизвестны.

Фотоаллергическая сыпь

Еще одной формой аллергии на солнечное ультрафиолетовое излучение является фотоаллергическая сыпь. В этом случае, воспаление и покраснение кожи возникают в результате взаимодействия солнечного света с определенными химическими веществами, которые могут находиться как в организме, так и на поверхности кожи. Некоторые ароматизаторы и химические соединения, содержащиеся в солнцезащитных кремах, могут быть причиной фотоаллергической сыпи. Даже натуральные вещества, такие, например, как сок лайма, могут вызвать аллергическую реакцию на солнце.

Как избежать

Важно отметить, что аллергия на солнце — очень неприятное заболевание, которое может ограничить активности на открытом воздухе и повлиять на качество жизни. Поэтому важно принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от УФ-излучения. Использование солнцезащитных кремов с минимальным содержанием химических веществ, а также ношение защитной одежды и солнцезащитных очков могут помочь предотвратить аллергическую реакцию на солнце.