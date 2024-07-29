День ВМФ: когда отмечают и как поздравляют моряков

День Военно-морского флота в России столь же важный праздник, как День Воздушно-десантных войск или День защитника Отечества, однако отличается «плавающей» датой. Некоторые историки считают, что День ВМФ появился в отечественном календаре только в советское время, но это не так. Традицию отмечать профессиональный праздник военных моряков заложил еще Петр I. Узнаем больше о Дне ВМФ.

История празднования Дня ВМФ

Мечтой царя Петра I было завоевание для России выходов к морю. Именно поэтому он придавал созданию флота большое значение. Начало российскому флоту было положено зимой 1695–1696 годов, когда голландские и русские плотники начали работу на верфях в селе Преображенском. К весне на воду спустили 22 галеры и 4 брандера, построенных по голландскому образцу. Создание отечественного военно-морского флота было узаконено в октябре 1696 года, когда бояре одобрили указ царя, носящий название «Морским судам быть...».

В первые годы Северной войны на стапелях в реке Свирь и на Ладожском озере были заложены первые боевые корабли для флота на Балтике. Первая постоянная база для боевых судов была учреждена в Кроншлоте (сейчас Кронштадт) в 1703 году. Однако на то, чтобы добиться первых значимых побед, морякам потребовалось более десятка лет.

Именно в честь победы отечественного флота в сражении при Гангуте 27 июля 1714 года Петр I велел организовать торжества. Празднества сопровождались торжественным проходом вдоль причалов военных кораблей и залпами из бортовых и береговых орудий. Особое значение придавалось торжественному подъему Андреевского флага, проект которого разработал лично царь.

После смерти Петра Великого в 1725 году традиция проводить торжественные празднества 27 июля прервалась и возродилась только спустя более 100 лет.

Когда отмечали День ВМФ в Советском Союзе

С приходом к власти Советов морские вооруженные силы стали выполнять значимую роль в упрочении международного положения молодого государства. На то время в состав ВМФ уже входили подводные лодки (с 1906 года) и морская авиация (с 1914 года).

Однако в 1917 году было принято решение отменить праздник, установленный царским режимом. Вместо этого три года спустя учредили День Красного флота, который праздновался в нерабочий день, ближайший к 18 мая. Такая дата была выбрана в память о сражении на Неве в 1703 году, когда лейб-гвардейцы под командованием царя с боем взяли два шведских военных судна.

В прошлом веке Военно-морской флот превратился в однородные войска только к середине 30-х: помимо боевых кораблей, морской авиации и подлодок, в его состав стали входить береговая оборона и части ПВО. В 1939 году вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об учреждении праздника Дня ВМФ, который стали отмечать 24 июля.

Существует несколько версий, почему была выбрана именно эта дата:

Выбор даты сделал сам Иосиф Сталин. Дата совпадает с днем рождения адмирала Николая Кузнецова, который был одним из инициаторов учреждения подобного праздника. Дата была выбрана Львом Галлером — еще одним автором проекта об учреждении праздника военно-морских сил, как ближайший к 27 июля нерабочий день в 1939 году. (Напомним, что с 1931-го по 1940 год в СССР была шестидневная рабочая неделя, когда шесть дней были рабочими, а седьмой — выходным. К традиционным на сегодняшний день выходным данная система не была привязана.)

Ежегодно в День ВМФ на всех военных кораблях Советского Союза проходили праздничные построения личного состава. Суда участвовали в парадах и смотрах. Для гражданских организовывали различные праздники и соревнования на воде. Вечером праздник завершался салютом. Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ не проводились только в годы Великой Отечественной войны.

С 1939-го по 1980 год День ВМФ отмечался в июле 24 числа, а с 1981 года было принято решение Президиума Верховного Совета СССР о том, что праздник следует отмечать в последнее воскресенье июля, и дата стала «плавающей».

Какого числа отмечают День ВМФ России

Российский ВМФ перенял многие традиции советского флота, включая официальные. День ВМФ России был утвержден указом главы государства в 2006 году. Датой, как и в конце эпохи СССР, был выбран последний воскресный день июля. В 2024 году торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ прошли 28 июля.

Стоит отметить, что еще в 2016 году официальные мероприятия в честь профессионального праздника военных моряков проводились лишь в нескольких городах России, где базируются военные суда:

Астрахани,

Владивостоке,

Санкт-Петербурге,

Севастополе,

Североморске.

В 2017 году в Северной столице по личному распоряжению президента впервые состоялся Главный военно-морской парад. В 2020 году в этом событии, ставшем ежегодным, приняли участие не только морские суда, но и военно-морская авиация. Одновременно морские парады стали проходить и в других городах, где присутствуют корабли ВМФ России:

Балтийске,

Петропавловске-Камчатском,

Каспийске.

Стоит добавить, что по-прежнему одним из самых важных мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ считается поднятие Андреевского флага.