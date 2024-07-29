Почему туалеты в советских квартирах появились только при Хрущеве

Сегодня даже в ряде крупных областных городов еще сохранились дома довоенной постройки, жители которых пользуются уличными туалетами. Да, вопросы с водоснабжением в них удалось решить, но дела с обустройством канализации обстоят куда сложнее и хуже. С аналогичными проблемами в свое время столкнулась и советская власть…

Нужники

В дореволюционной России, которая была в большинстве своем одноэтажной, острой проблемы с туалетами не было. Нужник классического деревенского типа имелся у каждого. А места было достаточно, чтобы отнести его подальше от жилья. В силу ограниченных санитарных возможностей поставить туалет вблизи дома, а тем более в доме, не представлялось возможным. Хотя в отдельных богатых домах представителей дворянского сословия были полноценные туалетные комнаты, но это единичные случаи.

Для всех прохожих и проезжих

В XIX веке вышло постановление Московской думы, согласно которому обладатели уличных туалетов обязаны были пускать в них «всех прохожих и проезжих людей любого сословия». Таким образом удалось хотя бы отчасти решить проблему чистоты на улицах. Позже и в Москве, и в столичном Петербурге стали появляться полноценные общественные туалеты. Они назывались «ретирады», что переводится с французского, как «убежище». Строили их, по понятным причинам, в основном рядом с рынками и вокзалами.

Канализация

Лишь в начале XX века в Петербурге и Москве начались работы по обустройству полноценной городской канализации. Правда, о личных туалетах для простолюдинов речи пока не шла. Проблему продолжила решать уже новая — советская — власть. К середине 30-х была «канализирована» большая часть Москвы и Ленинграда, аналогичные работы велись и в других городах.

«Впихнуть» туалеты в уже существующие дома дореволюционной постройки было непросто. Но новые строились с учетом этих минимальных требований комфорта. Кроме того, началось и активное строительство общественных туалетов. Ходит анекдот, что московские власти к этому подтолкнули регулярные инциденты с участвовавшими в многочисленных парадах военнослужащими, которые нередко справляли нужду в подъездах.

Хрущевки

В военное время стране было не до туалетов, а после Победы Союз лежал в руинах, необходимо было восстанавливать промышленность и сельское хозяйство, поэтому до клозетов дело дошло не сразу. Хрущевки стали первыми серийными домами в СССР, в которых изначально предполагалось наличие туалета и ванной комнаты. Благо, к тому времени вся необходимая инфраструктура уже существовала.