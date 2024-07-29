Последняя встреча Сталина с сыном: чем она закончилась

Многие историки считают, что семью Иосифа Сталина нельзя назвать счастливой. Действительно, вождь нечасто виделся даже с собственными детьми. Например, с сыном Сталин в последний раз встречался вовсе не накануне смерти, а еще в декабре 1952 года. Но разговор между Василием и Иосифом Виссарионовичем не сложился.

Красное лицо гипертоника

Как известно, Иосиф Виссарионович Сталин, который по сути возглавлял правительство СССР с момента смерти Владимира Ильича Ленина, скончался 5 марта 1953 года в результате кровоизлияния в мозг. Согласно официальной версии, Сталин несколько лет страдал гипертонией. Это заметила и дочь вождя Светлана Аллилуева, которая 21 декабря 1952 года, приехала на Ближнюю дачу для того, чтобы поздравить отца с 73-м днем рождения. Светлана утверждала, что у Сталина было красное лицо гипертоника.

Аллилуева вспоминала, что незадолго до этой встречи Иосиф Виссарионович бросил курить, чем очень гордился. Может быть, Сталин считал, что вследствие этого его здоровье улучшилось, потому как к врачам он не обращался. Впрочем, если верить Михаилу Пазину, автору книги «Страсти по власти: от Ленина до Путина», медиков, ставший в последние годы жизни крайне подозрительным, лидер страны не подпускал к себе уже давно, да и большинство из них сидело по тюрьмам.

Нетрезвый сын и ненужный подарок

Как бы то ни было, в один день со Светланой Аллилуевой, 21 декабря 1952 года, на Ближнюю дачу пожаловал и сын Иосифа Сталина, Василий. Позже окажется, что тогда Василий видел отца в последний раз. Хотя разговора между ним и вождем не получилось. Дело в том, что, по словам Валентина Жиляева и других авторов издания «Сталин. Трагедия семьи вождя народов», Василий Сталин приехал на дачу навеселе, а Иосиф Виссарионович терпеть его не мог в таком состоянии.

Кроме того, Василий преподнес Сталину в качестве подарка набор инструментов. Все в окружении «хозяина» прекрасно знали о том, что тот не увлекается изготовлением каких либо поделок. Поэтому подарок оказался ненужным, дежурным. Иосиф Виссарионович отложил набор в сторону и никогда больше к нему не прикасался. А Василия он и вовсе попросил удалиться. После этого Сталин встал у окна и некоторое время смотрел вслед уходящему сыну, качая головой.

Злоупотребление алкоголем

Василий же вернулся к своему любимому занятию – употреблению алкоголя. По крайней мере, Леонид Млечин уверен в том, что Сталин-младший беспробудно пил и даже не посещал занятия в Военной академии Генерального штаба, куда был зачислен в сентябре 1952 года. С должности же командующего ВВС Московского военного округа Василий Иосифович был снят еще летом того же года. И в этом случае виной всему стало злоупотребление спиртными напитками.

Такой образ жизни Василий Иосифович продолжал вести до самой смерти Иосифа Сталина, а точнее до своего ареста. Частенько, выпив, Василий повторял, что его отца убили. Об этом, кстати, свидетельствуют и записи прослушки, установленной в квартире сына вождя после кончины последнего. Неудивительно, что не прошло и двух месяцев после смерти Сталина, как Василия заключили под стражу. Он, наверное, впервые не пил так долго, потому что на свободу вышел лишь в 1961 году, а вскоре и вовсе скончался.