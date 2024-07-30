Загадка смерти Фисановича: как погиб известный советский подводник

27 июля исполнилось 80 лет со дня смерти Израиля Фисановича – яркого и талантливого советского подводника. Долгое время гибель его лодки была окутана тайной. И лишь недавно о ней удалось узнать правду. Что же случилось с прославленным командиром – разбирался «Профиль».

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Мал, да удал

Израиль Ильич Фисанович, или Фис, как его звали друзья-подводники, родился в 1914-м в Кировограде. Достигнув положенного возраста, по комсомольской путевке он отправился в Военно-морское училище им. Фрунзе. Сначала учеба давалась нелегко – юноша ни физически, ни морально не был готов к службе на флоте. Но, твердо решив связать свою судьбу с морем, Фисанович проявил характер и окончил училище с отличием. В 1936-м его назначили штурманом подлодки «М-77».

Начало Великой Отечественной Фисанович встретил на Северном флоте (СФ) как помощник командира «Щ-404». Но уже в конце июля 1941-го его назначают командовать «М-172». Жизнь на «малютках», лодках типа «М», была суровой из-за плохих бытовых условий. Да и боевые возможности этих субмарин были скромными: два аппарата, две торпеды. Но Фисановича это не смутило, и уже в первом же походе – 21 августа 1941-го – он совершил дерзкий прорыв через узкий фьорд в финскую гавань Линахамари, где атаковал вражеский транспорт, после чего благополучно ушел. А днем позже «М-172» израсходовала вторую торпеду на другое судно.

Штаб бригады подплава СФ признал обе атаки успешными, и Фисановича в ноябре 1941-го наградили орденом Красного Знамени. В следующем походе ему засчитали еще один уничтоженный транспорт, представив командира «М-172» к званию Героя Советского Союза, которое ему было присвоено в апреле 1942-го.

Всего же на «М-172» в 1941–1943 годах Фисанович совершил 18 боевых походов, в которых 13 раз атаковал противника торпедами. Командование еще неоднократно отмечало его орденами, засчитав «М-172» уничтоженными 14 целей, включая восемь транспортов на 47 тыс. брт и эсминец. Казалось бы, Фисанович демонстрировал фантастическую меткость в торпедной стрельбе. Но документы противника ее не подтвердили. Оказалось, что реального успеха «М-172» добилась лишь 1 февраля 1943-го, когда ее торпеды разнесли на куски немецкий сторожевик V-6115.

Но это не умаляет достоинств Фисановича как командира подлодки. Он искал встречи с противником и никогда не уклонялся от боя. Увы, ему не хватало тактической подготовки. А исправить этот изъян не позволяло отсутствие самокритики. Формированию завышенной самооценки способствовало и командование, не проявившее должного скепсиса при оценке его докладов об успехах.

С другой стороны, Фисанович принял «М-172» после того, как ее прежнего командира отдали под суд за то, что он из-за своей некомпетентности чуть не погубил лодку. Поэтому успешность прорыва в Линахамари даже не поставили под сомнение, хотя получалось, что Фисановичу сразу удалось то, чего не могли достичь более опытные подводники. Такой ход командования можно счесть политическим – экипажу «малютки» помогли поверить в себя и своего нового командира после предыдущей неудачи. Но, продолжая и далее действовать в том же духе, командование бригады подплава упустило возможность сделать из Фисановича по-настоящему грозного подводного бойца.

© Подводная лодка "М-172" возвращается из боевого похода

Задание особой важности

В июле 1943-го Фисановича повысили в должности, доверив ему руководить дивизионом «малюток». Он сдал свою, уже гвардейскую и краснознаменную, «М-172» другому командиру. Дальнейшая судьба лодки печальна: в первом же походе с новым командиром она пропала без вести.

Тем временем капитулировала Италия – ее флот союзники должны были разделить между собой. Но ввиду сложности отправки итальянских кораблей в Мурманск, Черчилль и Рузвельт предложили Сталину вместо них временно передать Советскому Союзу крейсер «Милуоки», линкор «Ройал Соверен», восемь эсминцев и четыре подлодки. Крейсер был доставлен в Мурманск в апреле 1944-го. Остальные корабли советские экипажи должны были принять в Великобритании.

7 мая 1944-го в Клайд прибыл конвой RA-59, привезший около 3 тыс. советских моряков, возглавляемых адмиралом Левченко. Среди них был и контингент подводников под командованием капитана 1-го ранга Трипольского. Им предстояло сформировать четыре экипажа для подлодок, передаваемых британцами. Командиром одной из них, «Санфиш», должен был стать Фисанович.

Британское Адмиралтейство отмечало очень серьезный подход русских к приемке кораблей. Так, 18 мая Левченко попросил англичан поставить все передаваемые лодки в док для осмотра корпусов и подводного оборудования. Изучение состояния британских субмарин длилось три недели, после чего 30 мая прошла церемония их передачи советскому флоту с поднятием на них флага ВМС СССР. Четыре «британки» вошли в его состав как «В-1» – «В-4». Командование над первой принял Фисанович. Так был сформирован новый 7-й дивизион подплава СФ.

© Церемония передачи британских субмарин в ВМФ СССР (слева "В-1" – экс-"Санфиш)

После двух месяцев тренировок экипажей, утром 24 июля все лодки 7-го дивизиона покинули военно-морскую базу в Данди, прибыв на следующий день в Лервик (Шетландские острова). Далее, по плану, советские подводные лодки должны были двигаться в Мурманск поодиночке, следуя друг за другом с интервалом в сутки.

Маршрут изобиловал опасностями, включая атаки вражеских самолетов и кораблей. Согласно советско-британскому плану, подлодки должны были идти без эскорта, в надводном положении, 8-узловым ходом. В пути субмарины предстояло поочередно пройти через семь точек. Было специально оговорено, что на отрезке между Лервиком и точкой №3 (северная часть Норвежского моря) Великобритания организует коридор (по 30 миль в обе стороны от маршрута), в котором ее силам ПЛО будет запрещено атаковать любые субмарины.

Первой по маршруту вечером 25 июля двинулась «В-1», за ней в установленном порядке ушли другие лодки. Но в СССР прибыли только три из них. «В-1» пропала без вести после 27 июля. На ней находился 51 человек, включая Фисановича и британского радиста Равенсдейла Сиднея.

Загадка гибели Фисановича

Советская сторона запрашивала Адмиралтейство о судьбе «В-1», но то сообщило, что причина гибели субмарины не установлена. Согласно одному из томов некогда секретного официоза – «Хронике» действий ВМФ СССР, изданному в 1950-м, в годы Великой Отечественной британцы лишь предположили, что их самолет, бомбивший 27 июля неизвестную субмарину на расстоянии 80 миль от маршрута движения советских лодок, мог атаковать «В-1». Этот случай разбирался комиссией Адмиралтейства, но с результатами ее работы Москву так и не ознакомили.

Что же случилось с «В-1», оставалось неизвестным и 20 лет спустя, когда в СССР были опубликованы другие документы о деятельности советского подплава в годы войны. В частности, в вышедшем в 1969-м томе, посвященном лодкам СФ, говорилось, что, возможно, «В-1» погибла на минах. Схожим образом высказывались в мемуарах и подводники, знавшие Фисановича.

Завеса тайны над гибелью «В-1» была приподнята Лондоном в 1961 году, когда Стефан Роскилл, официальный историк Адмиралтейства, освещавший действия британского флота во Вторую мировую, опубликовал третий том «Войны на море». В нем гибели «В-1» был посвящен один абзац, в котором было сказано: лодку потопил британский самолет ПЛО. Однако Роскилл утверждал, что субмарина была обнаружена далеко за пределами зоны, в которой были запрещены атаки с воздуха во время перехода подводных лодок. Кроме того, согласно приказу, «B-1» надлежало идти в надводном положении и подать опознавательные сигналы в случае приближения самолетов; но она нырнула, заметив самолет, который в этой связи принял ее за «немку». Таким образом, по мнению британцев, Фисанович был сам виноват в том, что пал жертвой дружественного огня.

© Один из "Либерейторов" 86-й эскадрильи Королевских ВВС

В СССР об этом узнали в начале 1970-х, когда готовили издание перевода труда Роскилла. Однако тогда британскую версию гибели Фисановича, видимо, решили не предавать огласке. Поэтому, когда в 1974-м в СССР был опубликован перевод третьего тома «Войны на море», в нем не было абзаца, посвященного «В-1».

Секрет просуществовал почти до самого распада СССР, а после 1991-го версия Роскилла о гибели Фисановича стала общедоступной. К примеру, в 1994-м, хоть и в краткой форме, ее озвучил Сергей Бережной в своей книге о кораблях и судах ленд-лиза. Впоследствии она укоренилась в отечественной литературе и прессе, где ее нередко дополняли байкой о том, что Фисанович перед выходом просил командование изменить маршрут, не доверяя союзникам. Поэтому якобы «В-1» пошла «британским» маршрутом и погибла, а прочие лодки 7-го дивизиона уцелели, поскольку следовали другим путем.

Но все тайное становится явным. Несколько лет назад в Великобритании рассекретили выводы комиссий, расследовавших гибель «В-1». Оказалось, что Фисанович двигался строго в границах оговоренного коридора, а ошибку допустили британские летчики, неверно определившие свое местоположение перед атакой лодки. В результате этой ошибки они приняли «В-1» за врага и потопили ее.

Нужно отметить, что 27 июля 1944-го Адмиралтейство получило от ВВС сообщение о двух нападениях «Либерейторов» 86-й эскадрильи на подлодки. Одно из них произошло вечером в 90 милях северо-западнее Тронхейма. Послевоенный анализ установил, что в результате этой атаки была повреждена немецкая лодка U-865. Другая атака была совершена утром в 240 милях северо-западнее норвежского полуострова Стад. Координаты последней указывали на коридор для советских лодок и сразу навели Адмиралтейство на мысль о «В-1».

Проведенная проверка подтвердила эту догадку, выявив ошибку британских летчиков. Но Лондон решил не информировать об этом Москву, чтобы не осложнять советско-британские отношения перед Ялтинской конференцией. Британцы сохранили в тайне выводы комиссии по гибели «В-1», а после войны запустили дезинформацию с версией об ошибочности действий Фисановича. В итоге потребовалось почти 80 лет, чтобы реабилитировать советского подводника.