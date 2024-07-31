Как Россия встретила Первую мировую войну

Август 1914 года, ровно 110 лет назад. Первая мировая, Россия в нее вступает под овации и молебны. Какую страну мы потеряли! В Российской империи (без Польши и Финляндии) в 1913 году жили 158,9 млн чел. За один только год ее население увеличилось на 3,8 млн чел. Кругом - подъем! Общественный продукт России вырос в 1912 г. на 17%, в 1913 г. - на 5,7%. Промышленность росла как на дрожжах. Добыча угля за 2013 г. увеличилась по стоимости на 17%, нефти - на 20%, черная металлургия - на 8%, металлообработка - на 27%. Химия - выросла за год в 2 с лишним раза! (Справочник Института российской истории РАН, "Россия 1913 г.").

© Москва, Арбатская площадь (ориентировочно 1909-1913 гг.)

Потерпите, пожалуйста, еще цифирь! Гудим, мчимся по железным дорогам. Паровозов произвели в 1913 г. в два с лишним раза больше, чем годом раньше, железнодорожных вагонов - на 70% больше. За год построены почти 1000 верст железных дорог. Протяженность телефонных линий выросла за 1913 год на 22%. По телефону можно уже связаться с любимыми, а не только с высокими правительственными учреждениями.

Доля России в мировом промышленном производстве растет и достигает в 1913 г. 5,3% (США - 35,8%, Германия - 15,7%, Великобритания - 14%). Есть к чему стремиться! Экспорт "главных хлебов" из России - 10,6 млн тонн против 9 млн тонн в 1912 году. Рост на 18%, паши и сей!

Килограмм мяса 1-го сорта стоит 57 копеек, муки 1-го сорта - 17 коп., русского сливочного масла - 1 руб., десяток яиц - 30 копеек. Для сравнения - токарь зарабатывал в день 2,5 руб., чернорабочий - 1,2 руб., землекоп - 1,5 руб. ("Россия 1913 г.").

Это не осанна. Просто живая, растущая, производящая страна, население которой увеличивается на несколько миллионов человек в год. Да, отстающая, да, с гораздо худшей производительностью, чем в Германии или США, да, намного беднее - но очень живая, подвижная, у которой все впереди.

С кем воюем? С Германией? Она была главным торговым партнером России, на нее приходились 29,8% российского экспорта в 1913 г., на Австро-Венгрию - 4,3%, на Италию - 4,9%, всего на Тройственный союз - 39%. Плюс Османская империя, держатель столь желанных для России проливов и Константинополя со Святой Софией, - 2,4%. А союзники России? Значимы, но не так, как Германия. В Великобританию отправлялись 17,6% российского экспорта, во Францию - 6,6%.

Как с импортом? Машины, оборудование, предметы роскоши? На Германию в 1913 г. приходились 47,5% российского импорта, на Австро-Венгрию - 2,6%, на Великобританию - 12,6%, Францию - 4,1% ("Россия 1913 г.").

Первая мировая война была замечательным способом разрушить поток оборудования и технологий, который шел в Россию из Германии и других стран Европы.

В Государственной Думе 1913 г. (442 чел.) кого только нет. Правые - 35%, центристы - 30%, оппозиция (либеральная, религиозная, национальная) - 35%. Даже большевики есть числом 5 человек.

Как с армией? Большая. Нижних чинов - 1,3 млн чел., в т. ч. пехоты - 0,8 млн чел., артиллерии - 0,2 млн чел. Есть кому командовать: генералов - 1299, офицеров - 48,6 тыс. чел. (апрель 1912 г.). Во флоте - 19 линкоров, 7 броненосных крейсеров, 15 крейсеров, 116 эскадренных миноносцев, 23 подводные лодки и т.п., всего - больше 460 судов, часть из них в достройке (апрель 1912 г.) ("Россия 1913 г.").

Между тем к войне "в техническом отношении мы были подготовлены неудовлетворительно". "Все великие державы спешно вооружались, но Германия опередила всех и должна была быть вполне готовой к 1915 году, тогда как Россия с грехом пополам предполагала изготовиться к этому великому экзамену народной мощи к 1917 году" (А. Брусилов, "Мои воспоминания").

© Соцсети // 1912 год: в полях работали паровые и конные молотилки, жатки, сноповязалки

Все-таки что с жизнью? Обычной, повседневной? Была ли тиха, в трудах и заботах, под умеренным северным солнцем?

"Наш народ жил в полном неведении того, какая грозовая туча на него надвигается" (А. Брусилов, "Мои воспоминания").

Купальный номер всеми любимого тогда журнала "Новый Сатирикон", июль 1914 года. Очень волнует тема женских купален. "Я притаился у купальни, дверное звякнуло кольцо, и ароматом женской спальни пахнуло нежно мне в лицо. Боюсь, что гулкий отголосок биенье сердца повторит. Гляжу сквозь щель сосновых досок, и взор влюбленностью горит".

N 30 "Нового Сатирикона", июль 1914 г., сообщение из города Камышина: "Крестьянин Д. Ковтуненко держал на Троицу пари, что он съест 50 яиц, шесть фунтов хлеба, выпьет пять полбутылок водки и "в придачу, пожалуй, съест еще фунт первосортного калача". Пари на 3 рубля. Собралось много любопытных".

А дальше - уже война. Следующий номер "Нового Сатирикона", N 31: "Когда десятки тысяч семейств провожают своих любимых на войну, когда скоро появятся люди в глубоком трауре и в церквах будут поминать имена павших в бою воинов, - тогда не только смех, но даже слабая улыбка являются оскорблением народному горю, народной печали".

Кто-то понимал, какое горе надвигается? Вот отрывки из воспоминаний княгини Палей, жены вел. кн. Павла Александровича: май 1914 г., торжественный ужин, ночная прогулка на пароходе по Финскому заливу, петербургская белая ночь, цыганский хор и мимолетный разговор с Кривошеиным, главноуправляющим землеустройством и земледелием. Тот сказал: "Война надвигается, все указывает на то, что Германия избрала этот путь, и если она разразится, то возможен революционный взрыв с трагическими последствиями для Государя, с того момента, как верные войска будут, вследствие понесенных потерь, пополнены распропагандированными запасными" (К. Кривошеин. "А.В. Кривошеин (1857-1921)").

Так и случилось.

А вот меморандум, поданный царю бывшим министром внутренних дел П. Дурново в феврале 1914 г.

"Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю. В случае неудачи социальная революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна. В стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять широкие слои населения, сначала черный передел, а засим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованною, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению".



Так и случилось.

© uokm.ru // Крупнейший в Европе - мост через Волгу. В 1913-м заложили, открыли в 1916-м

По разным расчетам, Первая мировая война стоила России от 1,5 до 3 млн человек. Низко им поклонимся, будем их помнить. Она принесла разрушение и переворот всей страны. И есть только одна причина, по которой каждый из нас может принять эту войну. Если бы она не случилась, мы бы просто не родились. Все цепи причинно-следственных связей, ведущих к рождению каждого из нас, были бы прерваны. Это была бы другая история России, другие люди, но - не мы. Мы - выжившие, потомки тех, кто выжил в Первой мировой, в Гражданской, в Великой Отечественной.

Что сказать? Ровно 110 лет назад, 1 августа 1914 г., Германией была объявлена война России. Помнить сердцем, не холодной памятью. Знать, как это было. Жить по-настоящему, жить как должно, жить за тех, кто мог бы родиться - вместо нас.