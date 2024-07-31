День военно-морского врача: какие праздники отмечают 31 июля

Ежегодно День военно-морского врача ВМФ отмечают 31 июля. Впервые его учредили в 1996 году по распоряжению Минобороны. Сегодня важно отметить роль медиков, которые защищают здоровье моряков.

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Еще в эту среду свой день рождения празднует известный литературный герой - Гарри Поттер. Как известно, выбор именно этой даты пал из-за создательницы одноименной серии книг Джоан Роулинг, которая также родилась в эту дату.

А в народном календаре - Омельянов день. Раньше на него заканчивали жатву и звали священника, чтобы он освятил инструменты. После такого обряда их заносили в дом и бережно хранили до следующего сезона. Люди в этот день любили отдыхать в бане и париться вениками из полевых трав и цветов. Считалось, что таким способом можно смыть усталость. Кроме того, предки уже начинали заготавливать варенье и соленья на зиму.

Также 31 июля - День вспоминания любимых книжек, необычных музыкальных инструментов, а также Всемирный день спасателя на воде.