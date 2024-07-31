«Дело о свинцовых масках»: тайна трагедии на бразильском «перевале Дятлова»

Загадочная гибель группы Дятлова в Свердловской области в начале 1959 года до сих пор оставляет множество вопросов. Но подобный случай — не единственный. Чего стоит только загадочное происшествие в Бразилии в августе 1966, которое в прессе окрестили «делом о мертвецах в свинцовых масках».

© Русская семерка

Необычная находка

Все началось с обнаружения двух мужских трупов у холма Винтен. По вызову 18-летнего Жоржи да Коста Алвеса, запускавшего воздушного змея в этом районе, прибыла полиция. В двух телах с уже сильными следами разложения были опознаны 32-летний Мануэль Перейра да Крус и 34-летний Мигель Жозе Виана. Оба молодых человека были в не самой обычной для этих мест одежде — деловых костюмах и непромокаемых плащах. Следы насилия на трупах отсутствовали.

Не менее странные обстоятельства

Как позже выяснили следователи, погибшие прибыли в городок Нитерой — предместье столицы — еще 17 августа. Там они заглянули в местный магазин радиодеталей и приобрели в лавке по соседству дождевики и бутылку минералки. В разговоре с хозяином они обмолвились, что собираются вернуться вечером. Потом их видели едущими в машине с еще двумя неизвестными в сторону злополучного холма. У подножья Мануэль и Мигель вышли. На этом их следы теряются…

Странности продолжаются

Изучая место страшной находки, полицейские обнаружили еще немало странностей. Ту самую бутылку минералки, носовой платок с инициалами «MAS», два полотенца и записную книжку с загадочными записями. Из них следовало, что погибшим следовало в 16:30 быть на условленном месте, а в 18:30 — проглотить капсулы. Далее было что-то неразборчивое о «наступлении эффекта», «защите металлов», «ожидании сигнала» и «масках». Инструкции были изложены весьма безграмотно, будто их писал человек, плохо владеющий языком.

Свинцовые маски

Но самым странным были полумаски-полуочки, надетые на умерших. Выполненные из листового свинца они предназначались для защиты от… А от чего, выяснить так и не удалось. Дальнейшее расследование ясности не добавило. Оказалось, что да Крус и Виана увлекались уфологией. Маски они изготовили сами в радиомастерской, где и трудились. Близкие рассказывали, что «уфологи» неоднократно упоминали о «секретной миссии» и «финальном тесте», но без каких-то подробностей.

Что это было

Как уже говорилось выше, следов насилия на трупах не было. Токсикологическую экспертизу тогда провести не удалось из-за разложения. Версий же гибели было несколько — удар молнии, отравление неизвестным веществом или вмешательство НЛО — но ни одна не нашла подтверждения. В 1969 году дело было закрыто. Спустя 11 лет район изучал известный исследователь паранормальных явлений Жак Валле и пришел к выводу, что на холме мог приземляться инопланетный корабль. Впрочем, скептики эту версию отвергли.

Более достойной и правдоподобной версии так никто и не предложил…