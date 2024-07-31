Как стратегическая разведка искала ответ на вопрос: «Когда начнется война?»

Сегодня многие в США и Европе бредят победой над Россией. В ответ на эти угрозы из уст российских политологов и экспертов нередко звучат снисходительные оценки наших противников, мол, и воевать они не готовы, оружейные склады опустели, и оборонка медленно наращивает производство. В общем, в то, что Запад может развязать Третью мировую мало кто верит.

© DPA/TACC // Люди хватают газеты с сообщениями о начале войны, август 1914 года

А ведь это уже было в нашей истории. Накануне Первой мировой, начавшейся для России 1 августа 1914 года, тоже редко кто верил в начало большой войны.

«С сербами надо покончить…»

За два месяца до той войны, 28 июня 1914 года, в боснийском городе Сараево сербским студентом Гаврилой Принципом был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Казалось бы, это убийство станет удобным предлогом для Австро-Венгрии, чтобы начать войну против Сербии.

Немецкий кайзер Вильгельм II на докладе своего посла в Вене: «С сербами надо покончить, и именно сейчас». Однако так думали далеко не все. Премьер-министр Венгрии выступал решительно против. Император Франц-Иосиф так же не торопился объявлять войну.

«Кончина Франца Фердинанда является фактором скорее в пользу мира», - телеграфирует в Санкт-Петербург русский военный агент в Австро-Венгрии полковник Александр Винекен.

«Предположение о возможности серьезного обострения конфликта, создавшегося сараевским событием, - напишет генерал - квартирмейстер Генштаба генерал-майор Юрий Данилов, - казалось у нас в России… маловероятным».



Что тут скажешь, если министры, дипломаты, генералы и офицеры Генерального штаба, не верили в наступление скорой войны, то об обычных обывателях и говорить не приходится. В этой ситуации возникает сакраментальный вопрос: куда смотрела разведка?

В ту пору стратегическая разведка Российской империи была представлена военными агентами, которые работали в ведущих странах. Разумеется, основное внимание уделялось нашим вероятным противникам - Германии, Австро-Венгрии и Японии. В эти страны военное ведомство старалось направлять самых опытных, наиболее способных, если хотите, талантливых офицеров.

Именно таким офицером был полковник Александр Михельсон. Зимой 1906 года он был назначен военным агентом в Берлине.

«Германия готова к войне»

В начале 1909 года Александр Александрович подаст докладную записку российскому послу в Берлине. Вывод этого документа будет однозначен: немецкое государство готово к войне.

К войне готовился и полковник Михельсон. Он упорно занимался кропотливой агентурной деятельностью, активно насаждал сеть военных агентов.

Так, в предвидении будущей войны Александр Михельсон разработал и провел одну из самых блестящих операций в истории разведки Российской империи.

Полковник твердо осознавал, что Россия и Франция встанут по одну сторону фронта, Германия и ее союзники - по другую. Стало быть, германские вооруженные силы будут вынуждены действовать на двух фронтах, образно выражаясь, на французском и русском.

И тогда перед разведкой во весь рост встанет крайне трудная проблема - как установить сколько сил бросят немцы против обоих противников, и как эти силы распределятся.

Талантливый разведчик придумал простой и в тоже время поистине гениальный ход. Внимательно изучив германские железные дороги, он подобрал для дальнейшей работы несколько железнодорожных мостов через главные водные магистрали Германии - Вислу и Эльбу.

Военный агент познакомился и завел дружбу со сторожами, которые охраняли эти мосты. За весьма скромную плату он завербовал их. Те сообщали о количестве поездов, которые проходили за сутки на Запад и на Восток.

Дабы снять всяческие вопросы и подозрения, Михельсон объяснил, что строительной компании, которая проводит испытания мостов на прочность, необходимо получить вполне обычные статистические данные.

Однако не только Германия, но и Австро-Венгрия смотрела на Российскую империю через прорезь прицела. Не было никаких сомнений, что в случае войны Вена встанет на сторону Берлина. В этой враждебно настроенной стране был очень сложный контрразведывательный режим.

Впрочем, это обстоятельство не смущало наших военный дипломатов. Так, военный агент полковник Митрофан Марченко докладывал, что за год передал в Главное управление Генерального штаба «в подлинных копиях 20 тетрадей с соответствующими чертежами всех тех секретных данных, которыми исчерпывается перевооружение австро-венгерской полевой артиллерии».

Усилиями только одного военного агента наш Генеральный штаб обладал всеми артиллерийскими секретами Австро-Венгрии.

Нет сомнения, что вся секретная военно-техническая информация была крайне важна для военного ведомства Российской империи. Однако, Генштаб мучил извечный вопрос, ответ на который в предвоенное время пытаются дать разведки всего мира. Когда начнется война?

Далеко не всем удается ответить не него. А вот русским разведчикам удалось.

В конце 1912 года военный агент Российской империи в Берлине полковник Павел Базаров докладывает в Генштаб: «Весьма возможно, что к концу будущего 1913 года или к началу 1914 года, - когда лихорадочная деятельность по военной и морской подготовке Германии будет в главных чертах закончена… настанет критический момент».

Военный агент в Швейцарии полковник Дмитрий Ромейко-Гурко в апреле 1913-го, более, чем за год до начала войны, сообщает в столицу: «…Я лично убежден в том, что Германия не допустит войны до начала 1914 года, настолько же я сомневаюсь в том, чтобы 1914 год прошел без войны…»

Разведчики не ошиблись. Они честно и профессионально выполнили свою работу. А вот уж как распорядились результатами их работы, вопрос не к ним.

Его агентурная сеть действовала всю войну

…1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Требования к разведке возросли многократно. Главное из них - определить состав вражеских сил и направление главного удара.

В тот день, когда германский посол вручил ноту министру иностранных дел Сазонову, Генеральный штаб срочно телеграфировал своим агентам в европейских столицах: «Во чтобы то ни стало, не жалея средств, выяснить… направление движения группы центральных германских корпусов». На это выделялась весьма солидная сумма в 20 тысяч рублей, но отводился очень короткий срок - всего неделя. Добыть такую супер-информацию в условиях начинающейся войны было крайне сложно, ведь российские военные агенты были высланы, как из Германии, так и из Австро-Венгрии.

Выполнить эту почти невыполнимую задачу удалось военному агенту в Италии полковнику Оскару Энкелю. Хотя справедливости ради надо сказать, что Оскар Карлович находился в самом невыгодном положении в сравнении со своими коллегами. Он находился в Риме всего четыре месяца. Ну и, разумеется, границы между Италией, Австро-Венгрией и Германией с началом войны оказались закрыты, движение пассажирских поездов остановлено.

Однако отступать некуда. Война. Через своего старого знакомого военный агент выходит на владельца одного из римских бюро путешествий. Тот согласился выехать в Германию, а также познакомил Оскара Карловича с двумя своими товарищами.

Таким образом, в Германию убыли четыре агента. Поездки двух смельчаков были неудачными, их развернули на границе, а вот сам хозяин бюро вместе с помощником пробился в Германию на автомобиле и к утру 7 августа сообщал: три немецких корпуса перебрасываются на запад, в сторону Франции.

Сложнейшая задача была выполнена. А полковник Энкель получает новый приказ, развернуть в Германии и Австро-Венгрии агентурную сеть для наблюдения за перемещением германских частей. Работа большая и сложная. Ведь в период военного положения доступ посторонним лицам на железнодорожные станции закрыт, более того их появление вызовет повышенный интерес у контрразведки.

Была и еще одна проблема. Как организовать передачу разведывательных сведений из страны, находящейся в состоянии войны, в другое государство, в данном случае в Италию? Казалось, это просто не выполнимо.

Но полковник Энкель был талантливым разведчиком. И он подобрал для этой работы замечательную агентуру. Его агентурная сеть действовала всю войну до августа 1917 года. Кто же были эти агенты не вызвавшие у вражеской разведки даже капли подозрения?

Это работники международной организации спальных вагонов. В подавляющем большинстве подданные Германии и Австро-Венгрии. Немецкое посольство в Риме относилось к этим специалистам весьма благосклонно и содействовало их работе. И даже разрешило пользоваться телеграфной связью для передачи сообщений в Италию и Швейцарию. Чего большего можно желать.

План был так хорош на бумаге

Боевые действия на фронтах Первой мировой требовали все большего объема развединформации. Усилий военных агентов не хватало. И тогда Главное управление Генштаба начало разворачивать, так называемое, «крышевое направление» в деятельности разведки.

Использовались различные формы прикрытия, но основными были - корреспондентская (под видом сотрудников журналов, газет, телеграфных агентов), торгпредская (агенты на должностях секретарей, помощников торговых представителей) и родственная (использование родственных связей и знакомств).

Первыми «крышевиками» стали журналисты Всеволод Сватковский и Василий Янчевецкий. Они сами предложили свои услуги по созданию агентурных групп за рубежом.

Изворотливый Сватковский постарался заинтересовать не только Генштаб, но и Министерство иностранных дел. Он составил план по сбору сведений по Австро-Венгрии. План был так хорош на бумаге, что его полностью поддержал министр иностранных дел С. Сазонов. На развертывание сети агентов Сватковскому выделили 8 тысяч рублей.

В свою очередь и Генеральный штаб выделил будущему резиденту более 25 тысяч.

В ноябре 1914 года Сватковский выехал в Швейцарию. В декабре МИД получил от него первое сообщение, а в Генштаб, судя по всему, докладывать было нечего. Резидент просил денег.

В начале следующего года Сватковский ошарашил руководство разведки сообщением, что в Венгрии скрытно развернута дивизия ландштурма - резерва вооруженных сил. Следом пришло и вообще бредовое сообщение: 1,5 миллиона человек мобилизованы и готовы отправиться из Австро-Венгрии на фронт.

В условиях войны подобные фантазии были крайне опасны. В марте Сватковский был исключен из агентурной сети Генштаба.

Похожая история произошла и с Янчевецким в Румынии.

В Генштабе поняли: использование журналистов в качестве руководителей агентурных сетей, было крайне неудачным. Впредь на протяжении всей войны к деятельности в стратегической разведке в качестве резидентов будут привлекаться опытные, знающие офицеры, профессиональные разведчики.

Именно таким офицером и был полковник Николай Раша. Ему предстояло создать за рубежом одну из первых агентурных организаций нашей военной разведки, работавшей по Германии в военное время. Раша выехал в Данию весной 1915 года под прикрытием «крышевой» должности корреспондента одной из русских газет.

Через год агентурная сеть полковника Раша состояла из восемнадцати агентов. Эта сеть эффективно действовала более двух лет и попала в поле зрения германской контрразведки только осенью 1917 года.

Полковник Раша был не одинок. Военной разведкой России были организованы агентурные группы в Швейцарии под руководством прапорщика Вячеслава Ленкшевича, в Дании - под началом подполковника Андреева-Стерна. Ученый-востоковед офицер С. Полевой был командирован в Китай.

Таким образом, стратегическая разведка успешно наращивала свои усилия. Однако развернуться должным образом ей было не суждено. Все усилия оборвали революции.