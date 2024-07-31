Почему жизнь обычных людей бронзового века была похожа на нашу

Ученые давно пытаются понять, как жили люди в Европе в эпоху бронзы (2300–800 гг. до н. э.), ведь письменных свидетельств об их жизни не сохранилось. Археологи реконструируют их мир по найденным артефактам, среди которых лучше всего до наших дней дошли те, которые сделаны из металла.Особое внимание историков всегда привлекали элиты общества, поскольку простые люди оставили меньше следов. Однако новое исследование предполагает, что о повседневной жизни людей того времени можно узнать из кладов металла. И их исследование показывает, что экономическая жизнь обычных людей была похожа на нашу собственную.

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В эпоху бронзы было распространено собирать вместе и зарывать в землю металлические предметы. Иногда вещей в таких кладах было много. Иногда — совсем чуть-чуть. Порой они состояли из одного типа предметов, например, десятка одинаковых топоров. В других случаях клады включали разнообразные объекты, а также фрагменты сломанных предметов. Эти находки показывают, что бронзовый век был взаимосвязан по всей Европе, а бронзовые предметы имели особую ценность.

Зачем люди зарывали эти предметы? Археологи десятилетиями ищут ответы на этот вопрос. Это мог быть религиозный акт или преднамеренное разрушение ценностей ради уменьшения неравенства. Возможно, металлические артефакты прятали во времена бедствий или оставляли для ремесленников будущего.

Обычно обнаруженные останки людей тех времен принадлежат элитным фигурам, погребенным в больших курганах. Как предполагается — ритуальным лидерам, вождям и прочим важным лицам. Археологи полагали, что именно эти люди формировали движение металлов в бронзовом веке.

Однако в новом исследовании, опубликованном в Nature Human Behavior, археологи Никола Иалонго и Джанкрло Лаго предлагают иной подход. Они считают, что клады позволяют увидеть вклад обычных людей в бронзовый век, а не только элит. Об этом пишет The Conversation.

Анализируя почти 25 000 предметов из кладов в Италии, Швейцарии, Австрии, Словении и Германии, исследователи обнаружили, что на протяжении столетий в период бронзового века сформировалась стандартная система весов, широко используемая по всей Европе. Они утверждают, что это указывает на использование кусочков бронзы фиксированного веса в качестве валюты для повседневных обменов среди обычных людей.До 2300 г. до н. э. наблюдалась растущая стандартизация форм изделий, таких как кинжалы или глиняные сосуды, которые были похожи на большие площади, но имели разные локальные применения. Археологи полагают, что стандартизация возникла благодаря сочетанию общих религиозных обрядов и увеличивающегося интереса к дальним путешествиям.

Эти общепризнанные социальные роли, например, "воина" с характерным бронзовым оснащением, были распространены по всему континенту. Возникает вопрос: стандартные формы и веса указывают ли на развитие ранней системы валюты? И если так, означает ли это, что экономическое поведение людей бронзового века было похоже на наше?

Стандартные единицы бронзы могли свидетельствовать как о системе обмена, так и о более сложных экономических системах. Другие товары также играли важную роль. Археологи полагают, что шерсть, шкуры и текстиль были ценными предметами и обеспечивали длинные коммуникации в бронзовом веке, но это труднее находит подтверждение.

Иалонго и Лаго считают, что металлы бронзовых кладов могут многое рассказать о жизни простых людей того времени.