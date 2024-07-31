Почему измены в браке потеряли смысл?

Жаркое лето — самое время поговорить вновь о делах сердечных. Тем более опять у нас любопытные новости. То ли нравы в нашей стране стали строже, то ли, наоборот, свободнее. То ли россияне стали меньше друг другу изменять, то ли больше врать социологам. В общем, тут подвезли новую статистику о верности в браке. И пока даже непонятно, как ее интерпретировать.

Опрос на эту животрепещущую тему провел портал SuperJob. И вот, представьте себе, 69% мужчин и 81% женщин заверили социологов, что не изменяют своим партнерам. В том, что грех за душой все же имеется, признались 14% джентльменов и 7% дам. Остальные (17 и 12%, соответственно), раскрасневшись и растерявшись, на такие личные вопросы отвечать отказались. Что интересно, в опросе, проводимом тем же сервисом 12 лет назад, в изменах признались 28% представителей сильного пола и 17% — слабого. В два раза больше, чем сейчас.

А вот причины измен за более чем десять лет почти не изменились. Чаще всего это семейные проблемы (14%), жажда новых впечатлений и желание разнообразия (12%), влюбленность (9%). Впрочем, есть специфические особенности у представителей разных полов. Мужчины обычно заводят любовниц из-за недостатка секса в семье, а женщины чаще изменяют из-за обиды, чтобы отомстить.

И вот еще что. Большинство нынешних респондентов (76%) считают, что после того, как кто-то из супругов изменил, должен последовать развод: жить с изменником — себя не уважать. 12 лет назад, к слову, вопросов о последствиях неверности респондентам не задавали. Зато была другая статистика. Например, по данным ВЦИОМ, измена была самой частой причиной развода еще десять лет назад — о ней заявили 24% россиян. С 2021 года главными виновниками развалившихся браков стали материальные проблемы (33%), а измены переместились на третье место (14%) после отсутствия взаимопонимания (15%).

При этом самих разводов стало больше. Если сейчас распадаются около 70% браков, то десять лет назад — примерно 55%. А еще наши люди в принципе стали меньше жениться и выходить замуж, в среднем число зарегистрированных браков за последние годы упало на треть.

И, знаете, если сопоставить все эти, на первый взгляд, разрозненные, а местами и противоречивые данные, то может статься, что россияне никого не обманывают, вероятно, они действительно стали меньше изменять своим мужьям и женам, но не потому, что они сделались такими уж высокоморальными, а потому что стало проще не доводить до таких пошлых мелодраматичных развязок.

Еще философы прошлого предрекали, что измена перестанет существовать как феномен, когда браки перестанут быть нерасторжимыми.

Насчет полного искоренения явления они, конечно, погорячились. Все же логика «разлюбил — разведись» не всегда работает даже сейчас. И сегодня людей вместе держат не только любовь, но и дети, общая ипотека, в конце концов, просто привычка. Да и не все браки даже в нашу свободную эпоху заключаются исключительно по любви, как мечталось некогда мыслителям-идеалистам. Но жить и любить стало, конечно, существенно легче.

И если вдруг с человеком, связанным узами Гименея, случилась не какая-нибудь там интрижка на корпоративе, а обрушилась на него новая неземная любовь, то развестись и не морочить никому голову действительно проще. А если человек и узами не связан, то вообще непонятно, в чем проблема. Закончил одну историю (разумеется, экологично, а не как какой-нибудь токс и абьюзер) и начал новую. Говорят, мы живем в век серийной моногамии. Впрочем, и в полигамию нынче тоже можно. По взаимной договоренности. Откройте любое дейтинговое приложение. Чего только люди не ищут: «открытых отношений», «дружбы с привилегиями», единомышленников-полиаморов. Какие уж тут измены, когда «никто никому ничего не должен».

Впрочем, не все, конечно, еще так прогрессивны (слава тебе господи). Есть и обратная тенденция. То ли пропаганда традиционных ценностей сработала (что бы под ними ни подразумевалось), то ли народ запугали передачами вроде «Измены» и «ДНК», но многие, кажется, и правда стали смотреть на разные поползновения на стороне строже. Особенно если речь не о собственных возможных «ошибках и заблуждениях», а о вероломстве второй половины.

По моим наблюдениям, какое-то нереальное число людей сегодня испытывает страх измены.

Может быть, я не права. В конце концов, ревнивцев и параноиков хватало всегда. Может быть, теперь они просто больше на виду благодаря интернету. Но если честно, кажется, что уже не кажется.

Соцсети заполнили бесконечные стенания женщин и мужчин. Первые вечно жалуются на вторых, утверждая, что все они неисправимые бабники, ходоки и обманщики, вторые обвиняют в коварстве и хитрости первых, без конца транслируя мифы о том, что 30% процентов отцов воспитывают неродных детей. В особо запущенных случаях первые и вторые пробивают друг друга по разным базам и специальным чатам, устанавливают приложения для слежки, устраивают «благоверным» проверки в соцсетях, написывая им от имени симпатичной незнакомки или тайного поклонника. Короче, дичь.

Но почему так? А потому что все смешалось.

Необычайная свобода сочетается в нашем обществе с каким-то невероятным неопуританством. Обескураживающий своей откровенностью цинизм — с благопристойным лицемерием.

И люди в растерянности. Никто не знает, чего ждать от другого. Никто не понимает, как можно продолжать другому доверять. Другие — это, как известно, ад.

Однако, если все-таки успокоиться, преодолеть собственный невроз и посмотреть по сторонам (не на сторону — а по сторонам!) непредвзято, то можно увидеть, что люди стали больше ценить не только свободу, но и покой, не только легкость, но и честность, не только яркие эмоции, но и глубину. А измены с этим мало совместимы — слишком замороченно, и времени жалко и нервов, и денег. Это больше про кино, ну и для любителей устроить драму на пустом месте. И это все чаще про фантазии. К слову, ведь и большинство женатых на сайтах знакомств в основном из категории помечтать — кто-то прям разбежался эти их грезы удовлетворять.

Так что — да, я верю, что люди стали изменять меньше. Потому что а какой смысл? В жизни столько возможностей для перемен без ненужных сложностей! В сфере человеческих взаимоотношений — так уж точно.

Марина Ярдаева,

журналист, педагог