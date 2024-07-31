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В США суд признал невиновным американца, отсидевшего 34 года за убийство

Верховный суд штата Миссури пересмотрел дело Кристофера Данна, который отсидел в тюрьме 34 года по обвинению в убийстве, и признал его невиновным. Об этом сообщила правозащитная организация Midwest Innocence Project.

В США признали невиновным мужчину, отсидевшего в тюрьме 34 года
© globallookpress.com
«Мы очень рады, что Крис наконец воссоединится со своей семьей после 34 лет за решеткой за преступление, которое он не совершал», — отмечается в заявлении.

Данн был осужден в 1990 году, когда ему было 18 лет, за убийство подростка. Несмотря на то, что в деле отсутствовали убедительные вещественные доказательства, суд признал молодого человека виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы без возможности условно-досрочного освобождения. Приговор основывался на показаниях несовершеннолетних свидетелей, которые позже признались, что их прокуроры и полицейские принудили их свидетельствовать против Данна.

20 июля сообщалось, что из американской тюрьмы вышла 64-летняя женщина, которая провела 43 года за решеткой по ложному обвинению. Сандру Хемме приговорили к пожизненному заключению за то, что в 1980 году она якобы расправилась с работницей библиотеки в Сент-Джозефе. В своем отчете судья, заново рассмотревший дело Хемме, назвал ее «жертвой явной несправедливости».

Ранее в США суд оправдал мужчину за убийство 47-летней давности.

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