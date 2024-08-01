В Приморье осудили водителя, преследовавшего леопарда на трассе

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Ученые дирекции "Земля леопарда" негативно оценили поведение водителя, который преследовал на трассе под Уссурийском леопарда. Они отметили, что такой поступок создал сильный стресс для дикого животного, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

"Водитель повел себя недопустимо и совершил ошибку, подвергая стрессу дикого зверя. Поведение леопарда, напротив, было естественным и адекватным", - отметили ученые.

Они рассказали, что видео снято у границ национального парка. Водитель медленно ехал за хищником, который пытался перейти через дорогу. Мужчина открыл окно, из которого громко играла музыка, а также высунул руку с телефоном, и выехал на встречную полосу. В это время леопард старался поскорее уйти от внимания.

Ученые отметили, что дикое животное при таком стрессе может повести себя по-разному, в том числе проявить естественную защитную агрессию.

"Если вы увидели дикое животное на обочине или проезжей части, пожалуйста, притормозите и пропустите его. Не привлекайте внимание зверя голосом, не открывайте окна и двери авто, не пытайтесь кормить животное. Соблюдайте дистанцию не менее 20 м. Не подвергайте угрозе себя и животное из-за любопытства", - добавили специалисты.

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка. Ее удалось спасти от исчезновения на охраняемых территориях, и сейчас популяция хищников растет. На "Земле леопарда" фиксируется уже 129 взрослых особей. При этом леопарды расселяются и возвращаются в новые для себя места.