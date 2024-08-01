К чему не были готовы в вермахте при наступлении в Заполярье

Фашистским захватчикам на советской земле оказалось непросто. Но если в Центральной России они ещё некоторое время могли рассчитывать на осуществление блицкрига, то в Заполярье стремительное наступление захлебнулось уже к началу осени 1941 года. Причина была проста – дороги в этом регионе фигурировали только на карте, к чему были не готовы в вермахте.

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Арктический захват

Хозяйничать в Арктике немцы начали ещё до начала Великой Отечественной войны. В 30-х годах расстояние от «немецкой» Норвегии до Мурманска по прямой не превышало 145 километров.

Наступление в Заполярье в активную фазу перешло 29 июня 1941 года, когда начали действовать горнострелковый корпус «Норвегия» и 36-й армейский корпус. Кроме того, усилить дивизии горных стрелков решили двумя танковыми батальонами и финской пограничной ротой. План по захвату Мурманска получил название «Зильберфукс» (на русский язык можно перевести как «Серебряная лиса», «Голубой песец» или «Чернобурая лиса»).

Историк Иван Статюк в книге «Оборона Заполярья. 1941» отмечал, что у немцев было четырёхкратное превосходство в силах и средствах, а поэтому захватчики уже ко 2 июля прорвались к реке Западная Лица. На этом их стремительное продвижение завершилось. 6 июля фашисты предприняли попытку форсировать реку, но красноармейцы заставили противника вернуться на прежние позиции.

8 сентября немцы вновь попытались прорваться к Мурманску, а уже 10 октября от этой идеи пришлось отказаться. Так Арктический фронт стабилизировался до самого 1944 года.

Проблемы начинаются...

По мнению военных стратегов, провал немецкого наступления был вызван отсутствием эффекта внезапности. Войска Ленинградского военного округа оказались готовы отразить атаку, а авиация и Северный флот оказать им в этом поддержку.

Ещё одной проблемой, с которой столкнулись фашисты – бездорожье. После начала наступления стало понятно, что предоставленные вермахту карты региона не соответствуют действительности. На планах местности были указаны дороги, который в реальности не существовали. На тот момент острой необходимости в них на Севере руководство Советского Союза не видело. Сообщение с приграничными и прибрежными гарнизонами на Кольском полуострове осуществлялось исключительно по морю.

В условиях сурового климата немцам также трудно было воевать. У солдат нередко случались обморожения, начинались простудные заболевания.

Лето, которое длилось всего-то 40 дней, ничего не меняло. По территории, испещрённой скалами, озёрами, ущельями, болотами, неподготовленные горные стрелки могли продвигаться лишь со скоростью 1 км/ч. Рассчитывать на окружение или нападение в таких условиях они, естественно, не могли.