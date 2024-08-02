Радио «Маяк»: история и наши дни

Ее символом стала песня «Подмосковные вечера». 60 лет назад в Советском Союзе впервые зазвучали позывные «Маяка». Это первая в СССР круглосуточная информационно-развлекательная радиостанция. Под ее песни строили БАМ, летали в космос и ездили на картошку. Также сверяли точное время в самых разных уголках СССР.

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Вещать радиостанция «Маяк» начала в 1964 году. В советские годы мощность сигнала была очень сильной. Радиолюбители тех лет по позывным «Маяка» сверяли и отстраивали новые радиоприемники. Сигнал ловился на любых приборах – как на маленьких, так и на больших. Первый эфир «Маяка» состоялся в студии на Пятницкой. Здесь же писали и концерты, и спектакли для радиоэфира.

«Это аналоговые пульты для звукозаписи, но они во многом превосходят цифровые. Здесь великолепный теплый звук получается», – отметил радиоведущий «Маяка» Игорь Ружейников.



Сегодня, чтобы выйти в эфир, ведущему «Маяка» Игорь Ружейникову нужен только компьютер и интернет. Никаких бабин и магнитофонов. Но так называемый живой концерт до сих пор пишут в студии на Пятницкой.

«На сегодняшний день в России существует максимум два зала, где можно слушать и записывать академическую музыку. Люди, которые построили здесь студии для записи академических оркестров, были гениями», – рассказал Игорь Ружейников.



В названии станции – аллюзия на курсовые маяки для советских летчиков. «Маяк» предложил создать один из основателей отечественного телевидения и радио Энвер Мамедов. Он решил – стране нужна радиостанция, где бы шли только новости и сообщалось точное время. Но в Политбюро эту идею не оценили. Тогда Мамедов предложил развивать «Маяк» как противовес западным станциям. «Маяк» стал первой в СССР круглосуточной информационно-развлекательной радиостанцией. Эфир строился по формуле «5+25». Пять минут новостей и 25 музыки. Такого в Советском Союзе еще не было. «Маяк» по сути стал законодателем нового радийного формата.

«Это был некий прообраз такой вот музыкальной радиостанции. Тогда такого не было. Тогда все-таки были такие крупные форматы, программы: тематические программы, аналитические программы на радио. А это была какая-то легкая история», – пояснила председатель государственной радиовещательной компании «Маяк» в 2000-2005 гг Ирина Герасимова.



В качестве позывных выбрали мелодию «Подмосковные вечера» композитора Василия Соловьева-Седова. Позывные «Маяка» – самые долгоиграющие, занесены в Книгу рекордов Гиннесса.Кстати, сначала для удобства определения точного времени первые два минорных такта – «Не слышны в саду даже шорохи…» – звучали кратно одному часу. А в получасовой интервал звучали мажорные такты – «Все здесь замерло до утра». По позывным «Маяка» время сверяла и сверяет вся большая страна. Раздается пушечный залп в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Именно с радиостанцией «Маяк» канонир сверяет свои часы. Репортеры «Маяка» выходили на связь с разных уголков страны. Прямые включения в новостях впервые появились именно здесь. Радиожурналисты могли за 30 секунд рассказать обо всем. Радиоведущие были и остаются эталоном знания русского языка. Грамотная речь, красивый голос, глубокие познания в разных сферах.

«Радиостанция не была казенной. Она говорила тем языком, которым говорим мы все, люди, в ходе повседневного общения. Это не были канцеляризмы, официальные обороты, но это были правильные слова, с правильными ударениями, с правильной грамматикой», – рассказал ведущий радиостанции «Маяк» 2003-2008 гг Руслан Быстров.



Многие учебники по радиожурналистике были записаны сотрудниками «Маяка». Так, один из авторов Александр Шерель начал работать на радио сначала редактором, а затем и ведущим. По его книге «Радиожурналистика» учились и учатся все радийщики. «Маяк» во многом был первым. Так, именно в эфире этой радиостанции появилась программа «Найти человека». Ее вела поэт Агния Барто. Она помогала встретиться людям, которые были разлучены во время войны. За несколько лет «Маяк» завоевал доверие миллионов слушателей, став главным источником информации. Репортажи – оперативные, новости – главные.

«Норд-Ост», лодка «Курск», взрывы в Буйнакске, в метро, в переходе на «Пушкинской», башни-близнецы. То есть, честно говоря, та команда, которая работала на тот момент на «Маяке», делая это впервые, это освещение – конечно, великие, героические информационщики», – подчеркнула Ирина Герасимова.



И конечно, музыка. Хиты и зарубежные эстрадные новинки – большая редкость по тем временам – регулярно звучали но волнах «Маяка». Под эти песни строили БАМ, летали в космос, сажали картошку и растили детей.

У «Маяка» и спустя 60 лет миллионы слушателей. Он по-прежнему в топе лучших. Позывные «Маяка» и спустя больше полвека узнают с первых нот.