«Диета» Ивана Грозного: почему русский царь ел лебедей

Иван IV Грозный прославился не только успешными военными походами, но и умением закатить пир на весь мир. Столы ломились от приготовленных кушаний. Поражало и разнообразие лакомств. Обычно готовили около 200 разных блюд. При этом сам государь едва ли мог позволить себе прикоснуться к предлагаемой гостям еде.

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Известно, что Иван Васильевич с самого детства страдал колитом и попросту не мог позволить себе невоздержанность в питании. Доходило даже до того, что любое съеденное жареное или острое блюда могло вывести царя «из строя» на несколько дней. Кроме того, правитель панически боялся быть отравленным. Это подтверждается эпизодом из советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Там царь, оказавшись в будущем, предлагает инженеру сначала пригубить из его «рюмки-кубка». Государь полагал, что недоброжелатели расправились с его матерью как раз с помощью яда — просто подсыпали смертельное вещество в еду.

Проблемы со здоровьем, а также боязнь отравления, сделали своё дело — Грозный старался не есть в присутствии других людей. Если же приёма пищи миновать было нельзя, то блюдо для царя перед подачей пробовали минимум четыре человека.

Пир, продолжительность которого могла достигать 10 часов, начинался с того, что первыми в трапезную залу стольники (так называли слуг, прислуживавших государю во время принятия пищи) вносили запечённых лебедей. В то время это блюдо считалось изысканным. Также лебедей подавали «под зваром с топешниками» (нарезанными ломтиками калача, опущенными в растопленное сливочное масло).

Конечно, ничего диетического в мясе этой птицы (а уж тем более при условии, что лебедей подавали часто с соусом из уксуса, соли и перца) не было. И Ивану Грозному со своими болячками следовало также внимательно относиться и к употреблению этого блюда. Но на Руси лебединое мясо считалось пищей царей. Неудивительно, что именно с него начиналось любое масштабное застолье. Таким образом, обойти данную традицию и не отведать лебедя, государь не мог. Зато от всех других яств вполне можно было отказаться. Вот такая вынужденная «диета».