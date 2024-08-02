Украина в современных границах – результат «творчества» Иосифа Сталина. Советский лидер «подарил» украинцам территории, которые сегодня в Киеве считают «исконными».

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Куски от Австро-Венгрии и Польши

Украинская Центральная Рада сразу после Февральской революции 1917 года выдвинула территориальные претензии на Киевскую, Волынскую, Холмскую, Подольскую, Бессарабскую, Херсонскую, Таврическую, Екатеринославскую, Полтавскую, Черниговскую, Харьковскую губернии, а также на части Австо-Венгрии – Галицию, Буковину и Закарпатье. Но аппетиты пришлось поумерить. Украина не получила ни австро-венгерские земли, ни Крым.

Дальнейшее территориальное расширение Украины произошло уже перед началом Великой Отечественной войны. Иосиф Виссарионович, обеспокоенный внезапным падением Польского государства, замахнулся в 1939 году на территории, которые ранее принадлежали Польше. Но проблема заключалась в том, как объяснить Германии включение приграничных зон, населённых поляками, в состав Белорусской и Украинской советских республик. А на создание Польской ССР Сталин не пошёл сознательно – чтобы не раздражать Гитлера, стремящегося к окончательному уничтожению Польши. Всё же удалось договориться, и большая часть Западной Украины вошла в состав УССР.

Куски от Румынии и Чехословакии

В июне 1940 года Советский Союз предъявил ультиматум Румынии об очищении Бессарабии и Северной Буковины. Территории были присоединены не без недовольства немецкого фюрера. На них позже создали Молдавскую ССР и две области УССР – Черновицкую и Измаильскую.

Уже после войны – 16 августа 1945 года – в Москве был подписан договор, по которому Польше перешли Белостокский округ из Белоруссии и территории по течению реки Сан. В дело вмешался британский премьер Черчилль, который потребовал, чтобы Львов также вернули Польше. Но Сталин не пошёл на поводу у своего иностранного коллеги, оставив Львов украинским.

Закарпатье же оказалось частью УССР по советско-чехословацкому договору от 29 июня 1945 года. При этом претензии на эту область Сталин объяснил «народным волеизъявлением». Благодаря этому решению и сформировалась современная граница между Украиной, Словакией и Венгрией.

Таким образом, Сталина можно считать собирателем украинских земель. Если бы не старания Иосифа Виссарионовича, то украинское государство существовало бы сегодня в гораздо меньших границах…