Восстание чапаевцев: почему после гибели комдива его солдаты подняли бунт

Легендарный Василий Чапаев безоговорочно поддерживал Владимира Ленина и созданный им Третий интернационал, хоть и не отличал большевиков от коммунистов. Несмотря на это, после гибели комдива чапаевцы восстали против новых хозяев государства. Что же руководило солдатами Чапаева?

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На помощь крестьянам

Бойцы «чапаевской дивизии» – 25-й стрелковой – остались без командира в сентябре 1919 года. Подразделению незамедлительно присвоили имя прославленного военачальника, но часть бойцов всё же передали в 22-ю дивизию, которой командовал Александр Сапожков, близкий друг Чапаева.

При этом соратник, несмотря на занимаемый пост, до конца поддерживал не все порядки, установленные большевиками. Он выступал не за диктатуру пролетариата, а скорее за локальную крестьянскую автономию. Поэтому неудивительно, что у Сапожкова вскоре начался конфликт с новой властью. Он потребовал отменить продразвёрстку, ставшую губительной для крестьян. Высшее командование обеспокоилось антибольшевистскими выступлениями командира, а поэтому его отстранили от должности начдива.

Впрочем, Сапожков не подчинился. 13 июля 1920 года он поднял мятеж в Бузулуке, а свои части переименовал в «Первую армию Правды». По его собственным словам, он действовал исключительно в интересах бедного населения, а на радикальные меры его сподвигла «неправильная политика центра».

Все за Сапожковым

Кроме бывших чапаевцев, в «Первую армию Правды» вошёл 49-й полк, состоявший из уральских казаков. Это позволило мятежникам действовать более решительно и быстро. Вслед за Бузулуком сапожковцы захватили станцию Погромную, после чего двинулись в сторону Бугуруслана и Оренбурга. По пути к восставшим примыкали дезертиры, бывшие заключённые, представители стихийного крестьянского анархизма. Так численность «армии» Сапожкова увеличилась до 2700 человек.

Советская власть не могла мириться с «победоносным шествием». Ленин и Троцкий отдали приказ в кратчайшие сроки разгромить повстанцев.

К столкновениям с централизованным сопротивлением бывшие чапаевцы и сапожковцы оказались не готовы. Сначала бунтарей выбили со станции Погромной, потом был освобождён Бузулук. Не увенчалась у бойцов «Первой армии правды» попытка захватить Новоузенск.

В результате мятежники оказались разделены на небольшие группы, для которых мародёрство стало единственным путём к спасению. Идейного вдохновителя восстания удалось настигнуть в конце сентября 1920 года под Царицыном. Сапожков оказал сопротивление и был убит в перестрелке.