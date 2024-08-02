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Вольф Мессинг: сколько зарабатывал главный телепат Сталина

После смерти Вольфа Мессинга на его сберегательных книжках обнаружили внушительную сумму. При жизни личный телепат Иосифа Сталина рассказывал вождю, что зарабатывает больше, чем может потратить.

Вольф Мессинг: сколько зарабатывал главный телепат Сталина
© Русская семерка

В начале Второй мировой Вольф Григорьевич перебрался из родной Польши в СССР, где его ожидал невероятный успех. Госконцерт решил использовать телепата для антирелигиозной пропаганды. По некоторым данным, к Мессингу за помощью обращался лично Сталин.

Переехав в СССР, Мессинг начал зарабатывать огромные деньги. Яркий пример, подтверждающий эти слова, – во время Великой Отечественной Мессинг на личные деньги купил сразу два боевых самолёта – один истребитель передали в польский полк, а другой – лётчику Константину Ковалёву. Отметим: Владимир Свиньин в издании «Сталинские премии» говорил, что Ил-4, к примеру, в то время стоил около 800 тысяч рублей.

Такие огромные средства Мессинг мог получать с помощью гипноза. Однажды Сталин решил проверить способности Мессинга и сказал ему, чтобы тот получил в Госбанке без документов 100 тысяч рублей. Телепат показал кассиру белый лист бумаги, внушив ему, что это чек. Сотрудник банка в итоге отдал клиенту несколько пачек банкнот. Когда работника Госбанка вывели из состояния гипноза и показали пустой лист, он упал в обморок.

Гипнотизёр не скрывал, что зарабатывает много. Впрочем, потребности у него были довольно скромные. Вольф Григорьевич тратился лишь на одежду и обувь – они были нужны, чтобы эффектно выглядеть на сцене.

В 1974 году, уже после смерти Мессинга, стало известно, что на нескольких сберкнижках Вольфа Григорьевича оказалось около миллиона рублей. Так как наследников у Мессинга не осталось, квартира, имущество и деньги телепата отошли советскому государству.