Вольф Мессинг: сколько зарабатывал главный телепат Сталина

После смерти Вольфа Мессинга на его сберегательных книжках обнаружили внушительную сумму. При жизни личный телепат Иосифа Сталина рассказывал вождю, что зарабатывает больше, чем может потратить.

© Русская семерка

В начале Второй мировой Вольф Григорьевич перебрался из родной Польши в СССР, где его ожидал невероятный успех. Госконцерт решил использовать телепата для антирелигиозной пропаганды. По некоторым данным, к Мессингу за помощью обращался лично Сталин.

Переехав в СССР, Мессинг начал зарабатывать огромные деньги. Яркий пример, подтверждающий эти слова, – во время Великой Отечественной Мессинг на личные деньги купил сразу два боевых самолёта – один истребитель передали в польский полк, а другой – лётчику Константину Ковалёву. Отметим: Владимир Свиньин в издании «Сталинские премии» говорил, что Ил-4, к примеру, в то время стоил около 800 тысяч рублей.

Такие огромные средства Мессинг мог получать с помощью гипноза. Однажды Сталин решил проверить способности Мессинга и сказал ему, чтобы тот получил в Госбанке без документов 100 тысяч рублей. Телепат показал кассиру белый лист бумаги, внушив ему, что это чек. Сотрудник банка в итоге отдал клиенту несколько пачек банкнот. Когда работника Госбанка вывели из состояния гипноза и показали пустой лист, он упал в обморок.

Гипнотизёр не скрывал, что зарабатывает много. Впрочем, потребности у него были довольно скромные. Вольф Григорьевич тратился лишь на одежду и обувь – они были нужны, чтобы эффектно выглядеть на сцене.

В 1974 году, уже после смерти Мессинга, стало известно, что на нескольких сберкнижках Вольфа Григорьевича оказалось около миллиона рублей. Так как наследников у Мессинга не осталось, квартира, имущество и деньги телепата отошли советскому государству.