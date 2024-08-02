Доказано наукой: чем больше думать о счастье, тем оно дальше от вас

Исследования показывают, что оценка уровня своего счастья может негативно сказаться на удовлетворенности жизнью и психологическом благополучии. К такому выводу пришли ученые, проведя три эксперимента с участием более 1800 человек. Исследование опубликовано в журнале Emotion Американской психологической ассоциации. Об этом написал Sciencedaily.

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Ученые обнаружили, что забота о собственном уровне счастья связана с более низким благополучием, частично из-за большей негативности и разочарования по поводу положительных событий. Ведущий исследователь Фелиция Зервес, доктор философии, проводившая это исследование в Университете Калифорнии в Беркли и сейчас являющаяся постдокторантом в Нью-Йоркском университете, отметила, что размышления о своем счастье могут вызывать страхи не соответствовать ожиданиям или быть не таким счастливыми, чем другие люди.

«Существует множество общественных мнений, ...которые подталкивают к ложному мнению, что люди должны быть счастливы все время, чтобы считаться благополучными», — сказала Зервес.



В противоположность некоторым предыдущим исследованиям, текущее показало, что стремление к счастью или его приоритезация не имеют вредных воздействий на благополучие. Однако оценка своего уровня счастья действительно оказывает негативное влияние.

Участники исследования, включая студентов Йельского университета, жителей Денвера и Беркли (Калифорния), а также онлайн-участников из США и Канады, отвечали на вопросы о своих убеждениях о счастье, психологическом благополучии и симптомах депрессии. Заботы о собственном счастье ассоциировались с более низким уровнем удовлетворенности жизнью и психологическим благополучием, а также с большими симптомами депрессии.

Исследование также выявило, что высокий уровень ожиданий от счастья может быть вреден, так как это затрудняет достижение желаемого уровня счастья от положительных событий.