Доказано наукой: чем больше думать о счастье, тем оно дальше от вас

Обратная сторона рефлексии: чем больше вы думаете о счастье, тем оно дальше от вас — новое исследование
Исследования показывают, что оценка уровня своего счастья может негативно сказаться на удовлетворенности жизнью и психологическом благополучии. К такому выводу пришли ученые, проведя три эксперимента с участием более 1800 человек. Исследование опубликовано в журнале Emotion Американской психологической ассоциации. Об этом написал Sciencedaily.
Ученые обнаружили, что забота о собственном уровне счастья связана с более низким благополучием, частично из-за большей негативности и разочарования по поводу положительных событий. Ведущий исследователь Фелиция Зервес, доктор философии, проводившая это исследование в Университете Калифорнии в Беркли и сейчас являющаяся постдокторантом в Нью-Йоркском университете, отметила, что размышления о своем счастье могут вызывать страхи не соответствовать ожиданиям или быть не таким счастливыми, чем другие люди.
«Существует множество общественных мнений, ...которые подталкивают к ложному мнению, что люди должны быть счастливы все время, чтобы считаться благополучными», — сказала Зервес.
В противоположность некоторым предыдущим исследованиям, текущее показало, что стремление к счастью или его приоритезация не имеют вредных воздействий на благополучие. Однако оценка своего уровня счастья действительно оказывает негативное влияние.
Участники исследования, включая студентов Йельского университета, жителей Денвера и Беркли (Калифорния), а также онлайн-участников из США и Канады, отвечали на вопросы о своих убеждениях о счастье, психологическом благополучии и симптомах депрессии. Заботы о собственном счастье ассоциировались с более низким уровнем удовлетворенности жизнью и психологическим благополучием, а также с большими симптомами депрессии.
Исследование также выявило, что высокий уровень ожиданий от счастья может быть вреден, так как это затрудняет достижение желаемого уровня счастья от положительных событий.
«В целом, позволять себе испытывать эмоции, будь то позитивные или негативные, с принятием может быть полезным инструментом для обретения счастья», — заключила Зервес.