Как справиться с недомоганием при магнитных бурях

Земля переживает очередную мощную магнитную бурю. Звучит сколь грозно, столь и непонятно. Что вообще такое магнитная буря? Может ли она повлиять на здоровье? Эти и другие народные вопросы "РГ" адресовала научному сотруднику отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадиму Ожередову.

Что такое магнитная буря? Из-за чего она происходит?

Сейчас на Солнце идут ядерные реакции. То есть не обычные реакции, когда объединяются атомы или, наоборот, разъединяются молекулы, а это реакция в ядре. Это происходит с гигантским выделением тепла и вообще энергии. Солнце, грубо говоря, плюется плазмой, а эта плазма летит в сторону Земли. Наша планета окружена магнитосферой, таким полем, благодаря которому стрелка компаса отклоняется. Соответственно, эти частицы попадают в магнитосферу, ударяют по ней, магнитосфера возмущается. Это можно себе представить, как удар по желе. Представьте резиновый шарик, по которому ударили, и пошли волны. Нервная система человека реагирует на эти возмущения, поскольку наша нервная система - это электрические импульсы.

Правда ли, что магнитные бури влияют на здоровье?

В первую очередь от магнитных бурь страдают те, у кого организм находится в неустойчивом состоянии. Это как карандаш, стоящий на острие - в любой момент он может упасть. В группу риска, прежде всего, входят люди в состоянии стресса. Нервная система - основная мишень магнитной бури.

Даже если у человека достаточно крепкая нервная система, на нем может отразиться излишнее возбуждение. Он может, например, повысить голос на жену, на детей, чего за ним не наблюдалось сроду. Причина в том, что магнитная буря обратила его нервную систему в неустойчивое состояние.

Бывает ли метеозависимость?

Это то самое неустойчивое состояние нервной системы, при котором человек остро реагирует на любую информацию извне. Однако если убрать датчики температуры, датчики давления, убрать интернет, где человек получает предсказания погоды, то у 95 процентов людей метеозависимость исчезнет. Потому что, по сути, это некое явление мнительности. Такие люди знают о солнечных вспышках и настраивают себя на плохое самочувствие.

Что же с этим делать?

Это лечится тренировкой. Все происходит точно так же, как когда человек начинает бегать. После первого раза у него одышка, он задыхается. Это страшный стресс. Но потом через месяц он втягивается и дальше уже без бега жить не может. Нервная система адаптировалась к данному виду стресса. Более или менее здоровый человек вполне может к этому адаптироваться, если будет просто тренировать свою нервную систему.

Человек должен сознательно загонять себя в ситуации управляемого стресса. То есть, просматривая фильмы ужасов, например. Человек знает, что это страшно, это стресс, но он в любой момент может выключить этот фильм. Или, например, какое-нибудь дружеское подтрунивание в семье. То есть это тоже управляемый стресс. Человек понимает, что ему хочется, чтобы он выиграл в этом споре, чтобы он был самым смешным, самым остроумным. С другой стороны, это можно в любой момент прекратить, все обнимутся, и все будет хорошо.

Если человеку плохо под влиянием магнитных бурь, единственное, что здорово помогает, - это просто осознание ситуации: "Да, мне тяжело в данный момент, и в этом нет абсолютно ничего плохого. Это абсолютная норма жизни. Сейчас обстоятельства сложились так, что мне плохо. Я это чувствую, и я должен это принять и спокойно пережить. Так же, как переживается шторм на море".