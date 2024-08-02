Почему Европе угрожает новый ледниковый период

Многие международные организации, чья деятельность связана с защитой окружающей среды, бьют тревогу. Поводом для беспокойства экоактивистов, а также ряда учёных, стало глобальное потепление. По их мнению, вызвано оно именно человеческим воздействием. При этом другие специалисты уверяют — человечеству угрожают проблемы, вызванные не повышением температуры окружающей среды, а ледниковый период. Ожидается, что холод наступит уже в XXI веке.

Климатологи выявили некую закономерность. Оказывается, температура на планете с момента её возникновения постоянно менялась. Так, значительные температурные колебания Земля переживала минимум четыре раза (как раз столько и было ледниковых периодов в истории). Учитывая теорию цикличности, планету вскоре должно ожидать очередное существенное похолодание.

Некоторые исследователи даже называют примерное время, когда это должно произойти — нынешнее столетие. Делать такие громкие заявления можно ещё и на основании спада солнечной активности. По астрономическим меркам он незначительный, но изменить климат на земной поверхности вполне может. Так, к серьёзному похолоданию в Европе и Северной Америке во второй половине XVII века привела как раз низкая активность Солнца.

Сторонники того, что всё же следует готовиться к похолоданию, а не к потеплению, скептически подчёркивают — процесс повышения температуры воздуха давно остановился, равно как и таяние ледников, а ни один из прогнозов, рисующих затопленные крупнейшие города мира, так и не сбылся. При этом признаков приближающегося ледникового периода с каждым годом всё больше и больше. Например, в 2012 году на Сене впервые за долгие годы на короткое время заработал ледоход, в Риме выпал снег, а в Венеции замёрзли каналы.

Можно предположить, что это «первые предупреждения». Чтобы избежать экономических и гуманитарных катастроф, правительствам многих стран нужно уже сейчас заняться подготовкой плана действий. Учёные же должны на основе имеющихся данных и технологий постараться выяснить — когда же именно ждать очередного ледникового периода. XXI век долгий…